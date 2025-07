Mario Kart World continue sa course sur Nintendo Switch 2 et ne semble pas près de s’arrêter. Véritable vitrine au lancement de la nouvelle console de Nintendo, le jeu réussit à moderniser et dépoussiérer une recette éculée depuis de très très nombreuses années. Malgré son monde ouvert encore timide, le jeu brille grâce à son visuel réussi et son gameplay rapidement addictif et surtout plus profond et libre qu’il n’y paraît. Les joueurs sont des milliers chaque jour à se taper la bourre sur ses pistes tandis que le studio en charge de le bichonner le met régulièrement à jour, comme aujourd’hui avec une version 1.2.0 qui apporte son lot d’ajouts et ajustements.

Mario Kart World se met à jour avec plein d’ajouts et correctifs

Nintendo semble avoir mis les petits plats dans les grands avec cette nouvelle mise à jour de Mario Kart World disponible dès maintenant. On compte plus d’une dizaine d’ajouts et ajustements pour le jeu, ainsi qu’une pléthore de correctifs. Grâce au patch 1.2.0, vous pourrez désormais accéder à davantage d'options lors des Courses VS, Solo et même Multijoueur dans certains cas. Vous pourrez ainsi rendre vos parties de Mario Kart World plus sympa, ou encore passer en mode spectateur à l’occasion. De l’équilibrage est aussi de la partie histoire de rendre les courses plus justes et peut-être moins bordéliques. Enfin, du côté des bugs, c’est une pluie de correctifs divers et variés qui est déployée avec cette mise à jour 1.2.0. On retrouve des problèmes d’informations erronées affichées à l’écran, des disparitions fortuites d’objets ou encore quelques soucis de collision.

© Nintendo.

Notes du patch 1.2.0 pour MK World

Général

Dans « Course VS » en « Solo », ajout de « Pas d'IA » aux règles IA.

Dans « Course VS » en « Solo » et « Multijoueur », l'option « Champignons uniquement » a été ajouté aux règles.

Maintenant, vous pouvez choisir « Voir la rediffusion » après avoir téléchargé un chrono fantôme dans « Essais chronométrés ».

Il est désormais possible de choisir qui regarder lorsque vous êtes spectateur en mode « Survie » et « Bataille de Ballons » en « Jeu en ligne », « Jeu sans fil » et « Jeu LAN ».

Vous pouvez désormais voir le temps d'attente jusqu'au début de la prochaine course ou bataille en jouant en « Jeu en ligne », « Jeu sans fil » et « Jeu LAN ».

Lorsque vous utilisez la caméra en « Multijoueur » et « Jeu en ligne », Mario Kart World mémorise désormais la position et la taille du curseur de la caméra jusqu'à ce que le joueur ferme le jeu.

Sur la carte en mode Libre, lorsque vous récupérez tous les interrupteurs P, les panneaux ? et les médaillons de pêche, les couleurs des différents nombres changent désormais.

Rend l'IA plus faible dans tout sauf « Bataille ».

Diminution du retour du Boomerang.

Diminution de la probabilité d'obtenir un champignon Triple Dash en étant bas dans le classement, chaque fois que les règles de l'objet dans une course sont autres que « Frénétique ».

L'ordre d'obtention du blocage est désormais plus élevé que par le passé, lorsque les règles d'objet d'une course sont différentes de « Frénétique ».

Correction de l'animation des roues si le joueur appuie trop tôt sur le bouton A (accélération) lors du démarrage d'une course en conduisant. Le joueur ne perdra pas de vitesse même en faisant tourner les roues.

Augmentation de la fréquence des parcours de type tour apparaissant dans la sélection lors du choix du parcours suivant dans « Course VS » en ligne et en local.

Autres problèmes résolus de Mario Kart World

Correction d'un problème où les fluctuations de taux étaient parfois affichées de manière incorrecte dans les courses en ligne.

Rectification d'un problème où le véhicule restait bloqué dans les airs lors du saut d'un half-pipe.

Correction d'un problème qui faisait accidentellement sortir les joueurs du parcours avec Bullet Bill (le boulet de canon).

Correction d'un problème où, si un joueur quittait un Rewind à l'endroit où il était en train de rouler sur le mur, la posture du conducteur ne revenait pas à ce qu'elle était auparavant.

rectification d'un problème où l'objet affiché dans l'emplacement d'objet se transformait en autre chose lors de son utilisation.

Suppression d'un problème où, dans « Jeu en ligne », le joueur ne se précipitait pas même lorsqu'il accédait à un tableau de bord.

Correction d'un problème où les points d'une course en équipe en « Jeu sans fil » s'affichaient de manière incorrecte.

Rectification d'un problème où les commandes étaient parfois inutilisables sur l'écran du menu après le retrait du joueur dans « Bataille de Ballons » en « Jeu sans fil ».

Correction d'un problème où un médaillon de pêche disparaissait parfois lors d'un retour en arrière dans le monde ouvert en mode libre.

Suppression d'un problème où les commandes étaient parfois inutilisables lorsque le joueur pointait le curseur sur son propre personnage ou parcours et appuyait sur A sur la carte du monde ouvert en mode libre.

Correction d'un problème où les commandes étaient parfois inutilisables lorsque le joueur quittait une mission dans le monde ouvert en mode libre, juste avant d'entrer dans un tuyau.

Rectification d'un problème où le joueur pouvait glisser à travers de la glace dérivante autour de « Sky-High Sundae ».

Correction d'un problème où le joueur se retrouvait coincé à l'extérieur d'une rampe sur les côtés gauche et droit juste après le début de « Forteresse Volante ».

Suppression d'un problème où le joueur se retrouvait coincé sur la clôture et ne pouvait pas avancer dans « Château de Bowser ».

Correction d'un problème où, lorsque le joueur utilisait un Bullet Bill dans « Château de Bowser », il ne pouvait pas planer et tombait dans l'abîme.

Rectification d'un problème où le joueur sortait du parcours lorsqu'il utilisait un Méga Champignon lors du dernier tour de « Mont Tchou Tchou ».

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas sortir de l'endroit où il était tombé d'une voie ferrée lorsque « Direction intelligente » était activée dans « Mont Tchou Tchou ».

Rectification d'un problème où le joueur glissait à travers le sol sur une rampe près du but à « Montagne Choco ».

Correction d'un problème où le joueur se retrouvait coincé sur un bloc lors de l'utilisation d'un Bullet Bill sur la route qui entre dans « Montagne Choco ».

Correction d'un problème où le joueur se retrouvait coincé sur une planche de bois posée sur la route lorsqu'il lançait une coquille verte sur la route entre « Spatioport DK » et « Mont Tchou Tchou ».

Suppression d'un problème où la dernière place était parfois incorrecte dans les courses sans fil de « Dino Dino Jungle ».

Correction d'un problème où le joueur se retrouvait coincé à l'arrière d'une feuille lors de l'utilisation d'un Bullet Bill dans « Acorn Heights ».

Rectification d'un problème où le joueur ne pouvait pas se faufiler à travers un vase placé sur la route dans « Shy Guy Bazaar », lors de l'utilisation d'un Boo.

Correction d'un problème où le joueur glissait à travers le plafond dans « Dry Bones Burnout ».

Rectification d'un problème où le joueur heurtait parfois une clôture en lançant une carapace rouge au premier tour dans « Prairies Meuh Meuh ».

Correction d'un problème où une partie des effets qui se produisent lors de la transformation du pont en direction de « Rainbow Road » ne s'affichait pas.

Suppression d'un problème où le joueur glissait à travers le sol sur la route entre « Pic de L'observatoire » et « Cité Sorbet ».

Correction d'un problème où certaines boîtes d'objets n'apparaissaient pas dans « Galion Wario ».

Rectification d'un problème où le joueur glissait à travers le bas d'un rocher près du but de « Galion Wario ».

Correction d'un problème où le joueur sortait du parcours lorsqu'il utilisait un méga champignon lors d'un tour à l'intérieur du « Wario Stadium ».

Suppression d'un problème où le joueur se retrouvait coincé dans un arbre au milieu d'un raccourci s'il a activé « Direction intelligente » lorsqu'il se dirige de « Pic de l'observatoire » à « Gouffre Pissenlit » dans « Rally Glacé » du mode « Survie ».

Plusieurs autres problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.

Source : Mario Kart World