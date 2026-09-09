Ce ne serait pas un véritable Nintendo Direct sans que la mascotte du géant japonais ne vienne y passer une tête. Le moustachu est passé lors de la conférence en grand comité pour faire vrombir les karts à l’occasion de l’annonce du DLC de Mario Kart World. Plus de 15 millions de ventes et plusieurs mises à jour gratuites plus tard, le jeu de course qui avait été décrié pour son prix lors du lancement de la Nintendo Switch 2 est donc enfin prêt à venir en donner un peu plus, sans vous faire débourser un centime supplémentaire.

Une grosse mise à jour gratuite pour Mario Kart Wolrd

La rumeur courait depuis quelques jours. Le Nintendo Direct de septembre 2026 allait mettre quelques étoiles dans les yeux des vétérans de la marque en annonçant un DLC de Mario Kart World qui intégrerait Star Fox. Depuis la sortie du film, où il avait fait une apparition remarquée, le renard le plus emblématique de la marque est revenu avec un remake et Big N ne compte pas le renvoyer dans la galaxie tout de suite. Mais ce ne sera pas pour cette fois visiblement. Nintendo a en effet annoncé la prochaine grande mise à jour gratuite de Mario Kart World. Cette dernière ajoutera en outre 10 nouveaux circuits puisés dans Super Mario Kart, dont Ile Choco 1, Lac Vanille 1, Vallée Fantôme 1. Tous rejoindront le mode Course VR et ajouteront des panneaux permettant de récupérer des objets aléatoires.

La nouvelle mise à jour de Mario Kart World déploiera également deux nouveaux rallyes pour le mode survie, le Rallye Hélice et le Rallye Navet. Ce patch gratuit sera disponible plus tard dans la journée du 9 septembre 2026.