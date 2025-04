La présentation de la Nintendo Switch 2 a permis de répondre à toutes les questions que les joueuses et joueurs pouvaient se poser. On a eu la date de sortie, le prix, des informations détaillées sur les nouvelles fonctionnalités de cette Switch évoluée, un line-up de jeux pour le lancement et au-delà, et encore plein d'autres détails comme les précommandes qui sont finalement déjà ouvertes sur la boutique Nintendo et chez les revendeurs habituels. Parmi les fers de lance de la machine, il y aura Mario Kart World qui a dévoilé une assez longue vidéo de gameplay durant l'événement.

Voici le roster de Mario Kart World

En complément du Nintendo Direct, vous pouvez lire notre premier test de la Nintendo Switch 2 avant son lancement officiel étant donné qu'on a pu la tester par nous-mêmes, aux côtés d'autres confrères. C'est notre rédactrice en chef qui a pris la bête en main et qui a pu faire la découverte de jeux comme Mario Kart World. Un nouvel épisode qui a fait sensation pour toutes les nouveautés aperçues dans la bande-annonce de gameplay.

Dans Mario Kart World, vous pouvez désormais quitter la piste et faire du off-road à l'image de Forza Horizon. Et c'est loin d'être la seule nouveauté. Comme on avait pu le voir dès le trailer de révélation, MK World pourra offrir aux vétérans comme aux débutants des courses à 24 joueurs, soit le double de Mario Kart 8 Deluxe.

De plus, on a pu être témoin de mécaniques inédites comme le grind sur différentes surfaces, ou encore le fait de prendre possession d'un camion sur un tracé par exemple. Comme d'habitude dans ce genre de jeux, il y a un élément essentiel qui est souvent débattu, à savoir la liste des personnages jouables. Et là-dessus, Mario Kart World innove aussi avec des surprises puisqu'il y a des nouveaux pilotes connus des fans, en plus de protagonistes déjà apparus dans les précédents MK.

La liste des nouveaux personnages annoncés dans MK9 World

Voici la liste des personnages annoncés pour Mario Kart 9 World qui font leur entrée.

Moo-Moo (Vache)

Bill Dozer (Chargin’ Chuck)

Monty Mole

Goomba

Pokey

Catacouac (Cataquack)

Pianta

Peepa

Dolphin

Snowman

Crab (Crabber)

Butitine / Stingby (Abeille)

Spike

Pingouin (Penguin)

Ossec (Fish Bone)

La liste des anciens personnages annoncés font leur retour dans MK9 World

Voici le roster des personnages officialisés qui font leur retour dans Mario Kart World

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Bowser

Donkey Kong

Yoshi

Toad

Toadette

Rosalina

Pauline

Mario (bébé)

Luigi (bébé)

Peach (bébé)

Daisy (bébé)

Rosalina (bébé)

Bowser Jr.

Wario

Waluigi

Birdo

Maskass (Shy Guy)

Koopa

Lakitu

King Boo

Skelerex (Dry Bone)

Mario Kart World sortira en exclusivité Nintendo Switch 2 dès le 5 juin 2025.

Source : Nintendo.