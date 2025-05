Nintendo a plus largement communiqué sur Mario Kart World lors d'un Nintendo Direct du 17 avril 2025 spécialement consacré au jeu de course. Une exclusivité majeure pour le constructeur qui compte notamment dessus afin d'inciter les joueuses et joueurs à craquer pour une Nintendo Switch 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre ne manque pas d'arguments entre ses personnages et modes inédits, ses nouvelles mécaniques, mais également ses circuits supplémentaires qui sont inaugurés dans cet épisode.

Les pistes de Mario Kart World dévoilées

Mario Kart World embarque donc toute une série de nouveautés qui devraient plaire aux vétérans de la série, mais également aux nouveaux-venus. Si vous êtes dans le deuxième cas, et que vous n'êtes pas un as du volant ou que vous voulez faire découvrir la licence à un enfant, il y aura encore des assistances au pilotage. Mais ce qui intéresse surtout les afficionados, c'est de savoir quels seront les personnages jouables ainsi que les circuits que vous pouvez parcourir. Après le roster de pilotes, on vous propose donc de jeter un oeil à la liste complète de tous les circuits, coupes, rallyes ainsi qu'aux tracés du mode Bataille de Mario Kart World annoncés avec dont des surprises puisqu'il y a de l'inédit dans le lot.

Liste des coupes et circuits de Mario Kart World

Voici la liste des coupes et circuits de Mario Mart World.

Champignon : Circuit Mario Bros., Trophéopolis, Whistlestop Summit, DK Spaceport

: Circuit Mario Bros., Trophéopolis, Whistlestop Summit, DK Spaceport Fleur : Désert du Soleil, Souk Maskass, Stade Wario, Bateau volant

: Désert du Soleil, Souk Maskass, Stade Wario, Bateau volant Étoile : Alpes DK, Pic de l'observatoire, Tour Cité Sorbet, Galion de Wario

: Alpes DK, Pic de l'observatoire, Tour Cité Sorbet, Galion de Wario Carapace : Plage Koopa, Savane sauvage, Trophéopolis, Stade Peach

: Plage Koopa, Savane sauvage, Trophéopolis, Stade Peach Banane : Plage Peach, Cité Fleur-de-sel, Jungle Dino Dino, Great ? Block Ruins

: Plage Peach, Cité Fleur-de-sel, Jungle Dino Dino, Great ? Block Ruins Feuille : Chutes Cheep Cheep, Dandelion Depths, Cinéma Boo, Dry Bones Burnout

: Chutes Cheep Cheep, Dandelion Depths, Cinéma Boo, Dry Bones Burnout Éclair : Prairie Meuh Meuh, Montagne Choco, Usine Toad, Château de Bowser

: Prairie Meuh Meuh, Montagne Choco, Usine Toad, Château de Bowser Spéciale : Acorn Heights, Circuit Mario, Stade Peach, Route Arc-en-ciel

Liste des tracés au cours des Rallyes (mode Survie)

Voici la liste des épreuves des courses Rallyes de Mario Kart World en fonction du départ, des 4 passages et de l'arrivée. Pour rappel, l'objectif du mode Survie est de parcours six circuits en veillant à ne pas se faire éliminer à chaque point de contrôle. Tout l'enjeu est donc de garder son sang jusqu'au bout.

Turbo : Désert du Soleil (départ), Circuit Mario Bros (1er passage), Montagne Choco (2 e passage), Prairie Meuh Meuh (3 e passage), Circuit Mario (4 e passage), Acorn Heights (Arrivée)

: Désert du Soleil (départ), Circuit Mario Bros (1er passage), Montagne Choco (2 passage), Prairie Meuh Meuh (3 passage), Circuit Mario (4 passage), Acorn Heights (Arrivée) Glace : Cité Sorbet (Départ), Pic de l'observatoire (1er passage), Dandelion Depths (2 e passage), Chutes Cheep Cheep (3 e passage), Stade Peach (4 e passage), Trophéopolis (Arrivée)

: Cité Sorbet (Départ), Pic de l'observatoire (1er passage), Dandelion Depths (2 passage), Chutes Cheep Cheep (3 passage), Stade Peach (4 passage), Trophéopolis (Arrivée) Lune : Château de Bowser (départ), Usine Toad (1er passage), Prairie Meuh Meuh (2 e passage), Dandelion Depths (3 e passage), Chutes Cheep Cheep (4 e passage), Savane sauvage (Arrivée)

: Château de Bowser (départ), Usine Toad (1er passage), Prairie Meuh Meuh (2 passage), Dandelion Depths (3 passage), Chutes Cheep Cheep (4 passage), Savane sauvage (Arrivée) À épines : Cinéma Boo (départ, Pic de l'observatoire (1er passage), Alpes DK (2 e passage), Cité Fleur-de-sel (3 e passage), Plage Peach (4 e passage), Galion de Wario (Arrivée)

: Cinéma Boo (départ, Pic de l'observatoire (1er passage), Alpes DK (2 passage), Cité Fleur-de-sel (3 passage), Plage Peach (4 passage), Galion de Wario (Arrivée) Cerises : Plage Peach (départ), Jungle Dino Dino (1er passage), Plage Koopa (2 e passage), DK Spaceport (3 e passage), Whistlestop Summit (4 e passage), Désert du Soleil (Arrivée)

: Plage Peach (départ), Jungle Dino Dino (1er passage), Plage Koopa (2 passage), DK Spaceport (3 passage), Whistlestop Summit (4 passage), Désert du Soleil (Arrivée) Gland : Usine Toad (départ), Stade Wario (1er passage), Montagne Choco (2 e passage), Peach Stadium Chutes Cheep Cheep (3e passage), DS Alpes DK (Arrivée)

: Usine Toad (départ), Stade Wario (1er passage), Montagne Choco (2 passage), Peach Stadium Chutes Cheep Cheep (3e passage), DS Alpes DK (Arrivée) Nuage : Bateau volant (départ), Souk Maskass (1er passage), Circuit Mario Bros (2 e passage), Trophéopolis (3 e passage), Savane sauvage (4 e passage), Great Bloc ? Ruins (Arrivée)

: Bateau volant (départ), Souk Maskass (1er passage), Circuit Mario Bros (2 passage), Trophéopolis (3 passage), Savane sauvage (4 passage), Great Bloc ? Ruins (Arrivée) Rallye Cœur : Souk Maskass (départ), Bateau volant (1er passage) Dry Bones Burnout (2e passage), Circuit Mario (3e passage), Prairie Meuh Meuh (4e passage), Stade Peach (Arrivée)

Liste des courses du mode Bataille de Mario Kart World

Voici la liste des courses du mode Bataille de Mario Kart World.

Le Gros Donut

Alpes DK

Prairie Meuh Meuh

Stade Peach

Jungle Dino Dino

Salty Salty Speedway

Source : Nintendo.