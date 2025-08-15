Mario Kart World fait une belle surprise à ses fans et lance son premier évènement en ligne. Malheureusement, ce n'est pas à la portée de tous.

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2 s’il y a bien un jeu qui à la côte, c’est bien Mario Kart World. La licence était déjà un gigantesque carton, mais avec ce nouvel épisode, Nintendo mise très gros. Le jeu offre une formule entièrement revisitée avec un monde ouvert regorgeant de petits défis, un mode en ligne allégé, mais aussi des mécaniques de gameplay clairement différentes. Le feeling a changé, mais les fans sont toujours aussi nombreux. D’ailleurs, Nintendo a prévu un petit quelque chose pour ses fans, mais malheureusement pas pour tout le monde pour l’instant.

Nintendo met au défi les joueurs de Mario Kart World... mais pas tous

Mario Kart World est désormais un gigantesque bac à sable. Il suffit d’ouvrir les réseaux sociaux pour voir que les joueurs s’en donnent à cœur joie avec les nouvelles mécaniques de gameplay et les nouvelles fonctionnalités. Grind, saut ultra précis, gains de vitesse sur la pointe du pneu, c’est parfois même carrément impressionnant. Histoire d’en rajouter une couche et de proposer un peu de challenge, Nintendo lancera prochainement un tournoi « Test de compétence de l’été » pour dynamiser les vacances estivales.

Ce défi propose aux joueurs de Mario Kart World de s’affronter dans des courses en 150cc pour se faire une place dans le top 100. Les meilleurs joueurs apparaîtront ensuite sur le site officiel de Nintendo. Ce petit tournoi se déroulera le 23 août 2025 de 10h à 12h (heures françaises). Malheureusement pour l’heure, ce tournoi est exclusivement réservé aux joueurs résidant au Japon. Nintendo n’a pas encore communiqué sur une possible disponibilité de l'événement chez nous, ni nulle part ailleurs. En revanche, vous pouvez toujours vous amuser à vous entraîner avec les autres joueurs, quand bien même participer au tournoi ne sera pas possible.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les menus Online du jeu puis appuyer sur le bouton « - » pour utiliser la fonction de recherche d'événement et trouver l’épreuve de l’été. Il faudra ensuite entrer l’ID 2378 pour pouvoir participer et s'entraîner avec d'autres joueurs. C’est toujours mieux que rien en attendant que Nintendo communique ou propose un événement dans notre région.

Source : Nintendo officiel via x.com