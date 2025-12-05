Depuis quelques jours, un simple détail aperçu dans les fichiers internes de Nintendo suffit à faire frémir la communauté de Mario Kart World. Un premier DLC en route ?

Mario Kart World vient à peine de s’installer dans la durée que les fans repèrent déjà des signes d’un possible DLC. Rien d’officiel, bien sûr. Mais un petit détail repéré dans les fichiers internes de Nintendo a suffi pour relancer les discussions. Et comme souvent avec cette licence, tout peut aller très vite.

Un indice discret, mais qui fait beaucoup parler pour Mario Kart World

Tout part d’une simple entrée apparue dans les données liées à Nintendo Today. Les dataminers y ont trouvé la mention d’une animation dédiée à King K. Rool, prévue pour le 15 décembre. Sur le papier, ce n’est qu’un ajout mineur à Mario Kart World. Mais son timing intrigue, car il arrive juste avant les Game Awards 2025.

Et c’est là que l’histoire devient intéressante. Nintendo a déjà profité de la cérémonie pour annoncer du contenu inédit. Alors, forcément, une mise à jour qui tombe quelques jours avant ne passe pas inaperçue. Surtout lorsqu’elle concerne un personnage populaire, encore absent de Mario Kart World.

© Nintendo.

Les voix de King K. Rool et Void Kong ajoutent au mystère

Un autre détail renforce la théorie. Dans les crédits du jeu, on retrouve les comédiens de King K. Rool et de Void Kong. Pourtant, aucun des deux personnages n’apparaît dans Mario Kart World. C’est étrange. Et cela alimente l’idée qu’un contenu additionnel était peut-être prévu dès le départ. Évidemment, cela peut aussi être une simple trace laissée pendant le développement. Mais l’ensemble commence à faire beaucoup de coïncidences. Et les fans adorent jouer les détectives quand il s’agit de Nintendo.

Malgré tout, il faut rester prudent. Nintendo a l’habitude de casser les attentes. Certaines mises à jour ne débouchent sur rien, et d’autres arrivent sans prévenir. C’est cette imprévisibilité qui rend les théories excitantes… mais aussi très incertaines. L’animation de King K. Rool pourrait très bien être liée à une autre licence. Ou servir à préparer une simple communication interne. Et pas nécessairement à un DLC de Mario Kart World.

En réalité, les deux scénarios restent crédibles. Nintendo pourrait montrer un premier DLC lors des Game Awards. Comme il pourrait n’annoncer absolument rien. Mais l’apparition de King K. Rool dans les fichiers du jeu tombe au bon moment pour nourrir l’espoir.

Source : gamesradar