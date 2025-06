Introduits dans Mario Kart 8 Deluxe, certains contenus sont aujourd’hui absents de Mario Kart World. Le producteur du jeu explique pourquoi, et certains fans risquent d’être un peu déçus.

Le temps file à une vitesse folle et sans que cela ne paraisse, nous voilà d'ores et déjà à trois semaines post-lancement de la Nintendo Switch 2. Comptant déjà plus de 3.5 millions d’utilisateurs à travers le monde, la nouvelle machine de Nintendo rencontre à n’en pas douter un succès fou, au même titre que Mario Kart World, qui a fait office de jeu de lancement pour cette dernière. Et en dépit de toutes les nouveautés apportées par ce nouvel opus, une grande question taraude les joueurs : pourquoi n’y a-t-il pas de crossovers avec les autres franchises de la firme ?

Non, Mario Kart World ne prévoit pas de crossovers

En effet, il y a quelques années maintenant, des bruits de couloir évoquaient l’idée que le prochain Mario Kart pourrait s’inspirer de Super Smash Bros. Ultimate en intégrant de nombreux héros provenant d’autres licences au roster du jeu. Pourtant, nous en avons aujourd’hui la preuve, si Mario Kart World compte bel et bien l’arrivée de nombreux personnages inédits (Goomba, Pianta, Spike, Pingouin, Topi Taupe, Ossec, Cheep Cheep, Vache, etc.), tous proviennent uniquement de l’univers de Mario. Et visiblement, il n’a jamais été prévu qu'il en soit autrement.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Kosuke Yabuki, le producteur du jeu, dans les colonnes de nos confrères de Ouest France. « En tant que développeurs, cela nous aurait paru incongru d’ajouter des personnages d’autres jeux dans cet univers. Et cela ne nous semblait pas nécessaire, étant donné tout ce que l’on pouvait déjà faire avec Mario ». En l’état, tout porte donc à croire qu’aucun crossover n’est prévu pour Mario Kart World pour le moment, d’autant plus quand on voit l’accueil chaleureux qui a été réservé à certains des nouveaux personnages du roster. Une réponse franche qui risque de décevoir les fans qui auraient pourtant adorer retrouver des personnages marquants comme Link ou les héros de Splatoon par exemple.

« Nous espérions bien sûr que l’ajout de ces nouveaux pilotes soit une bonne surprise pour les joueurs. Mais l’accueil a été si chaleureux que cela nous a surpris nous-mêmes ! Cela a clairement surpassé nos attentes » confie en effet Yabuki à ce sujet. D’ailleurs, comme beaucoup de joueurs qui en ont déjà fait la nouvelle mascotte du jeu, le producteur de Mario Kart World à son petit favori… et il s’agit de la Vache. « Avoir un favori ne veut pas dire qu’on lui a conféré les meilleures statistiques ! » précise-t-il cependant en riant.

Ne jamais dire jamais ?

Maintenant, comme on ne le sait que trop bien, jamais rien n’est gravé dans le marbre. Après tout, si Mario Kart 8 Deluxe a pu faire l’objet de plusieurs crossovers avec les univers de The Legend of Zelda ou encore Animal Crossing, rien n’empêche Nintendo de reconduire l’expérience avec Mario Kart World à l’avenir. Surtout sachant que, comme l’a précisé Doug Bowser en amont de sa sortie, la firme compte bien suivre le jeu sur le long terme. De là à imaginer que des crossovers puissent voir le jour sous forme de packs additionnels ou de DLC, il n’y a qu’un boost.

Source : Ouest France