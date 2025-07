Si vous possédez Mario Kart World et un compte Nintendo Switch Online, c’est le moment de récupérer ces petits cadeaux gratuits. C’est toujours bon à prendre !

La sortie de Mario Kart World fut un véritable événement. Au-delà du fait qu’il s’agisse d’un jeu estampillé Mario, une licence à l’aura immense, c’est aussi le titre qui a accompagné le lancement de la Nintendo Switch 2. Dans ce contexte, Nintendo a décidé de faire quelques petits cadeaux à ses joueurs.

De petits cadeaux Mario Kart World

Les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent dès maintenant découvrir une nouvelle série d’icônes à collectionner, cette fois inspirée de l’univers de Mario Kart World. Il s’agit déjà de la cinquième vague de visuels disponibles dans cette collection spéciale, et Nintendo prévoit d’en publier de nouvelles chaque semaine jusqu’à la fin juillet.

La sélection de cette semaine met à l’honneur plusieurs personnages bien connus de la franchise. On y retrouve notamment Donkey Kong, Pauline, Daisy ou encore le circuit emblématique Mario Kart World Dolphin Shoals. En plus des personnages, les utilisateurs peuvent également obtenir des cadres et des fonds d’écran assortis, pour personnaliser davantage leur profil Nintendo Switch.

Comme d’habitude, ces avatars de Mario Kart World sont disponibles à l’échange contre des points platine, la monnaie gratuite du programme de fidélité My Nintendo. Comptez 10 points pour chaque icône de personnage, et 5 points pour les bordures ou les fonds. Attention toutefois : cette vague d’icônes ne restera disponible que jusqu’au 9 juillet.

Une opération qui s’inscrit dans la durée

Avec ce type de contenu temporaire, Nintendo continue de dynamiser son offre Switch Online en misant sur la fidélisation. Les fans de Mario Kart, toujours nombreux et passionnés, sont ainsi invités à revenir régulièrement pour ne rien manquer des nouvelles icônes. D’autant que Nintendo a déjà annoncé que d’autres visuels arriveraient chaque semaine jusqu’au 23 juillet, confirmant une stratégie d’animation continue du service.

Pour ceux qui souhaitent agrémenter leur profil avec une touche de vitesse, c’est donc le bon moment pour faire un tour sur la section Missions & Récompenses de l’eShop. De jolis contenus Mario Kart World.

Source : Nintendo