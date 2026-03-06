Ce sera bientôt la fête pour le plombier le plus célèbre de la planète. Le 10 mars prochain se tiendra le Mario Day, une journée communautaire autour de la franchise culte de Nintendo. Pour fêter l'événement, les pilotes les plus aguerris peuvent d'ores et déjà s'attendre à ce que la compétition reprenne dans Mario Kart World. Mais ce ne serait pas la seule chose au programme. Une annonce pourrait arriver ce jour-là et elle pourrait même avoir leaké avec un peu d'avance à cause de l'éditeur japonais.

Des batailles bientôt explosives dans Mario Kart World ?

Nintendo prépare activement les festivités du MAR10. On sait déjà que les catalogues rétro du service Online recevront trois jeux cultes de la franchise. Mais il devrait également y avoir du nouveau du côté de la vitrine de la Switch 2. Mario Kart World sera évidemment au cœur de l'événement, comme souvent avec la licence de course. Mais une surprise pourrait bien se glisser sur la piste.

Au moment d'annoncer les événements temporaires pour Mario Kart World sur son site internet, Nintendo ne s'est pas tout de suite aperçu qu'un détail dans les visuels donnerait en avance un gros indice sur une potentielle nouveauté du jeu. En effet, les captures d'écran partagées pour présenter les courses spéciales du MAR10 Day montre une icône inhabituelle pour cet opus et cela concerne le mode Bataille.

En effet, ces screens montrent, en plus du ballon et d'une pièce, une bombe pour le mode Bataille. Or, les joueuses et joueurs qui s'en donnent à cœur joie dans Mario Kart World depuis juin dernier savent que cet élément explosif n'est pas présent d'ordinaire. Il se pourrait alors que Nintendo ait, sans le vouloir, fait fuiter le retour des batailles « Explosion Bob-omb » (appelées aussi « Bob-omb à gogo » dans MK 8 Deluxe).

Les batailles Bob-omb sont effectivement absentes de Mario Kart World, laissant sur le carreau celles et ceux qui adoraient balancer sur leurs adversaires les fameuses bombes iconiques de la franchise pour gagner des points et tenter de remporter la partie. Ce serait donc une nouveauté appréciée de beaucoup pour le jeu. Surtout que Nintendo a depuis retiré la fameuse page web dédié à l'événement. Un retrait pour camoufler le leak et essayer de préserver la surprise encore quelques jours ? Réponse le 10 mars 2026.

