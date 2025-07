Avant même son lancement, Mario Kart World a fait lourdement polémique auprès des joueuses et joueurs et un nouvel élément remet le feu aux poudres sur la toile.

La pilule ne semble toujours pas passée pour certains. On pensait pourtant la polémique éteinte depuis la sortie de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2. Pour autant, la sortie d'un autre jeu vient de rallumer le débat et les joueurs et joueuses ne comprennent toujours par les choix de la firme de Kyoto. La colère éclate.

Mario Kart World paie le prix

Lorsque la Nintendo Switch 2 a enfin tenu sa grande conférence de présentation, elle s'était bien tenue de ne donner aucun chiffre pour ne pas gâcher la fête. Pour autant, les joueuses et joueurs n'ont pas été dupes. En allant jeter un œil aux précommandes de la console et des premiers jeux, certains sont tombés de haut. Il faut dire que c'était du jamais vu. Mario Kart World était (et est toujours) à 80 € en numérique et à 90 € en physique. Or, une part du public trouve ce coût bien trop cher.

Pour autant, la Nintendo Switch 2 se vend en masse depuis son lancement, le 5 juin 2025. Or, son jeu vitrine n'est autre que Mario Kart World, ce qui n'a pu qu'encourager les ventes, a fortiori grâce aux packs console + jeu. Déjà fin juin, Famitsu rapportait que le titre se serait vendu à plus d'un million d'exemplaires en physique rien qu'au Japon. Finalement, le prix n'aura pas freiné tout le monde.

Mais, maintenant Donkey Kong Bananza, la deuxième grosse exclusivité de la Nintendo Switch 2 vient de sortir, le débat est reparti. D'abord, les internautes ont bien remarqué que la nouvelle aventure simiesque caracolait devant son compère plombier en termes de notes. La première affiche une moyenne de 91/100 chez Metacritic, contre 86 pour Mario Kart World. Puis, eux-mêmes savourent la générosité du titre. En revanche, le jeu de course leur paraît pauvret en repensant à son prédécesseur, MK 8 Deluxe.

Un fil Reddit a même été créé pour discuter du prix de Mario Kart World. Comparé à la qualité d'un Donkey Kong Bananza à 70 €, il est encore jugé trop élevé. D'autres jeux au même prix, comme Crash Bandicoot, ou à 80 €, comme God of War, sont même mentionnés. Il faudrait du temps pour que le public reconnaisse (peut-être) que ce nouveau MK vaut le coût. Rappelons que l'éditeur a aligné son prix selon ce qu'il juge cohérent vis-à-vis de la durée de suivi qu'il recevra.

© Nintendo.