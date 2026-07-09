Nintendo et les jeux mobiles, c’est le grand divorce. Tour à tour, les épisodes smartphones de la firme de Kyoto ferment leurs portes. Il fut l’exception, mais il n’y échappera finalement pas. Lancé en 2019 sur Android et iOS, Mario Kart Tour rejoindra prochainement la longue liste des jeux-service débranchés par Nintendo. Big N a en effet officiellement annoncé la fermeture définitive du jeu pour septembre 2026, après 7 années d’exploitation. Contrairement à Animal Crossing Pocket Camp, qui avait eu le droit à une version hors ligne pour préserver son contenu, rien n’est prévu .

Fin de course pour Mario Kart Tour après 7 ans

A compter du 30 septembre 2026, il ne sera ainsi tout simplement plus possible d’accéder au jeu. Nintendo a d’ores et déjà mis fin à la vente des Rubis, la monnaie premium du jeu, ainsi qu’aux nouveaux abonnements Gold Pass. Les abonnés actuels conserveront malgré tout leurs avantages jusqu’à la fermeture des serveurs, tandis que l’ensemble des joueurs pourront profiter de ces bonus gratuitement durant les derniers tours de piste de Mario Kart Tour. Si la fermeture du jeu n’a malheureusement plus rien d’exceptionnel, l’absence, confirmée par Nintendo, d’une version hors ligne laisse un goût amer. Surtout lorsqu’Animal Crossing Pocket Camp avait rapidement proposé une version payante permettant de conserver sa progression et de continuer à jouer malgré la fermeture des serveurs.

A l'heure où la question de la préservation des jeux devient de plus en plus pressante, il est regrettable de voir que Mario Kart Tour n’aura pas le droit au même traitement de faveur. D’autant plus que l’épisode mobile aura largement contribué à enrichir la série principale avec de nombreux circuits intégrés ensuite dans Mario Kart 8 et World, comme La Traversée de Tokyo ou La Promenade à Paris. Il laissera malgré tout son empreinte sur la licence, et il n’est pas impossible que d’autres de ses circuits résistent à l’épreuve du temps en intégrant un jour MK World ou de futurs épisodes.

Source : Nintendo