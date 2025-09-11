Mario Kart World va avoir du souci à se faire ! Son principal concurrent va encore pouvoir se tester gratuitement sur Nintendo Switch et les autres plateformes.

Certes, Mario Kart World reste le leader incontesté des jeux de courses sur Nintendo Switch 2. Pourtant, il y a bien quelques concurrents en vue. Mais, l'éternel rival du plombier moustachu n'a pas encore mis le pied au plancher. Cependant, il s'apprête enfin à rentrer en piste sur les consoles de Big N, PS5, Xbox Series X|S et PC. Alors, pour préparer le terrain, il tient à ce que vous puissiez l'essayer gratuitement avant le grand jour.

Il va rouler gratuitement au nez et à la moustache de Mario Kart World

Bien souvent, les exclusivités de Nintendo font de l'œil aux joueuses et joueurs des autres plateformes. C'est particulièrement le cas d'un certain Mario Kart World et de ses prédécesseurs. Dès lors, si l'occasion pouvait se présenter de rencontrer une expérience similaire un peu partout, le grand public ne dirait pas non. Ça tombe bien, car Sonic Racing CrossWorlds compte bien se dresser à la hauteur du plombier à la casquette rouge dans quelques jours.

La team Sonic Racing CrossWorlds va effectivement tenter de mettre une vitesse à Mario Kart World. Le pari n'est pas simble, mais Sega a mis les moyens. Ses équipes ont redoublé d'inventivité pour proposer une tonne de collaborations avec de grands noms, de Bob l'Éponge à Pac-Man, en passant par Persona, Minecraft ou encore Yakuza. Bien sûr, vous retrouverez également les figures phares de la franchise, à commencer par le hérisson bleu. À ses côté concourront Tails, Knuckles, Amy, Shadows, Rose, le Dr. Eggman et ses acolytes.

Avant la grande sortie le 25 septmembre 2025, Sonic Racing CrossWorlds va vous permettre de tester sa formule gracieusement. En effet, le concurrent de Mario Kart World s'apprête à sortir une démo gratuite sur toutes les plateformes. Ainsi, vous pourrez vous essayer au mode solo en ligne et vous faire la main sur la quinzaine de circuits déjà dévoilés. Sega vous donne ainsi rendez-vous à partir de 18 heures, heure française, le 17 septembre prochain.

© SEGA.