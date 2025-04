C’est le jour tant attendu pour ceux qui voulaient des nouvelles de la Nintendo Switch 2, avec la présentation officielle de la console. Et dans le lot, on retrouve évidemment des jeux… dont un certain Mario Kart 9 !

Le grand jour est enfin arrivé : le Nintendo Direct du 2 avril est là, avec à la clé la présentation complète de la très attendue Nintendo Switch 2. Cela faisait des mois, voire des années, que les fans espéraient ce moment. Et c’est enfin chose faite. Parmi les annonces, un jeu a particulièrement brillé et s’est imposé comme la star de l’événement : Mario Kart 9 alias Mario Kart World.

Mario Kart 9, un jeu de lancement pour la Nintendo Switch 2

Depuis des mois, des rumeurs circulaient sur le développement de ce nouvel opus Mario Kart. Les spéculations se sont intensifiées après la diffusion d'un trailer en janvier, laissant entrevoir des images suggérant une suite à la célèbre franchise de course. Ces indices ont alimenté l'impatience et l'enthousiasme des joueurs du monde entier.​

Avec l'annonce officielle de Mario Kart 9, Nintendo confirme non seulement le développement du jeu, mais également son intégration au line-up de la Nintendo Switch 2. Les premières informations indiquent que cet opus introduira des innovations significatives, telles qu'une augmentation du nombre de participants par course, passant de 12 à 24, promettant ainsi des courses encore plus dynamiques et compétitives.

Baptisé Mario Kart World, ce nouvel opus affiche une réalisation bien plus soignée que ses prédécesseurs. Les décors sont plus fins, les effets plus nets, et l’ensemble profite clairement des capacités de la Switch 2. Parmi les nouveautés marquantes, on retrouve de nouveaux objets inédits, la possibilité de "grinder" sur certains éléments du décor pour gagner en vitesse, et surtout, une idée complètement folle : quitter les circuits à volonté. À la manière d’un Forza Horizon, le jeu offre désormais une liberté totale, permettant de passer d’une course à l’autre via un monde ouvert.

Pour les fans impatients d’en découvrir davantage, Nintendo a déjà donné rendez-vous. Un événement spécial, le Mario Kart Direct, est prévu pour le 17 avril. Ce live dédié au jeu permettra d’en apprendre plus sur les circuits, les modes de jeu, les fonctionnalités en ligne et toutes les surprises que Mario Kart World a encore sous le capot.

Source : Nintendo