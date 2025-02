Mario Kart 9 n'est même pas annoncé que certains joueurs font leur liste de courses. Parmi les doléances exprimées, il y a une volonté claire et nette de se débarrasser d'objets très frustrants selon eux.

Mario Kart 9 n'existe pas officiellement, mais ce n'est plus qu'une question de semaines. En effet même si Nintendo doit encore faire l'annonce en bonne et due forme, les extraits diffusés sont bien ceux d'un nouveau jeu. Entre les différents modèles de personnages, la possibilité de taper ses concurrents avec son kart comme dans Double Dash ou encore des courses à 24 joueurs contre 12 dans MK8 Deluxe, les indices qui prouvent que c'est bien un nouveau jeu sur la prochaine console du constructeur s'accumulent. Mais le titre est à peine annoncé que des joueurs réclament déjà de gros changements.

Les joueurs ne veulent plus de ces objets dans Mario Kart 9

La présentation de la Nintendo Switch 2 a permis d'avoir les premiers extraits de celui qu'on va pour le moment appeler Mario Kart 9, en attendant la révélation officielle. Avec de la chance, celle-ci pourrait avoir lieu très bientôt puisqu'un événement en ligne sera organisé le 2 avril 2025. Pour patienter jusqu'à l'annonce de MK9, un utilisateur de Reddit a lancé une discussion pour savoir si des gens ne veulent pas voir revenir des objets de Mario Kart 8 Deluxe. Et les réponses sont déjà très nombreuses.

En effet, plusieurs objets semblent très impopulaires à commencer par le Bloup. Ce calamar blanc qui, une fois lancé sur la piste, peut aveugler les joueurs en projetant de l'encre sur l'écran. « Je suis malade de ce p****n de Bloup », « les maudits Bloups, ils me rendent furieux », « le calamar est tellement inutile et une nuisance » déclarent des utilisateurs qui en ont visiblement gros sur la patate. Le bonus « Pièce », qui octroie une petite accélération, si en cumule suffisamment, est un autre objet que certains aimeraient voir disparaitre de Mario Kart 9. Même si l'un d'entre eux tempère et en profite pour glisser un tacle aux détracteurs.

« Le fait de détester l'objet Pièce en 2025 montre clairement que vous n'êtes pas bon à Mario Kart. Et que vous ne comprenez pas le système d'objets. C'est un excellent objet d'équilibrage et c'est une nécessité pour le système à double objet ». D'autres objets méritent-ils d'être supprimés de Mario Kart 9 ? Évidemment, tout y passe, mais la Plante Piranha qui permet de croquer des adversaires, avaler des items ou d'avoir un boost de vitesse, revient souvent. « La Plante Piranha est juste agaçante »; « Débarassez-vous de la Plante Piranha »; « elle ne devrait absolument pas revenir » commentent plusieurs forumeurs. Et vous, quel(s) objet(s) de Mario Kart 8 Deluxe ne voulez-vous surtout pas voir dans MK9 ?

Crédits : Nintendo.

Source : Reddit.