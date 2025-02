Dans le cadre de la première présentation officielle de la Nintendo Switch 2, nous avons aussi eu droit à un premier aperçu qui laisse peu de doute quant au fait qu'il s'agit de Mario Kart 9. En attendant la sortie de la prochaine console hybride de Big N, son meilleur ennemi s'est fendu d'une annonce pour dire qu'il sera bientôt dans la course pour le concurrencer sur le circuit.

Une autre mascotte légendaire entend faire de la concurrence à Mario Kart 9

S'il est quasiment garanti que Mario Kart 9 fera partie des jeux disponibles au lancement de la Nintendo Switch 2 dans les mois à venir, il aura de la concurrence sur ses platebandes goudronnées. Lors du premier State of Play de l'année, SEGA a en effet partagé un trailer de gameplay pour Sonic Racing CrossWorlds. Celui-ci n'avait pour rappel fait l'objet que d'un teaser cinématique à l'occasion des Game Awards 2024, après des mois de rumeurs à son sujet. Ce titre fait donc en quelque sorte suite à Team Sonic Racing, et sortira « bientôt » sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch (2 ?).

Il se pourrait donc qu'il sorte à peu près dans la même période que Mario Kart 9, ou au contraire attende l'annonce de la date de sortie de ce dernier pour se garer à une place plus libre dans le courant 2025. Quoi qu'il en soit, la bande-annonce ci-dessous nous présente des personnages emblématiques de Sonic, mais aussi de l'univers SEGA, à l'instar d'un Sonic & SEGA All-Stars Racing. Il semblerait cependant que la formule se soit nettement peaufinée. En plus de bolides et 4x4 à piloter, nous pourrons également faire la course en hoverboard. Autre élément notable : des Anneaux de Voyage, qui viennent changer en temps réel le circuit en transportant les participants dans d'autres univers des univers de SEGA.

Le mastodonte très attendu qu'est Mario Kart 9 a-t-il donc du souci à faire pour la prochaine course ? Sachez en tout cas que Sonic Racing CrossWorlds tiendra un test technique le 21 février pour que les heureux élus l'essaient gratuitement avant l'heure, mais uniquement sur PS5.

Source : Chaîne YouTube officielle de Sonic the Hedgehog