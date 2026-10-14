Nintendo a déployé par surprise une nouvelle mise à jour pour Mario Kart 8, aussi bien sur Nintendo Switch que sur sa successeure. On fait le point sur ce qui change.

12 ans après sa sortie, Mario Kart 8 n’a toujours pas fini de faire quelques tours de piste. Malgré l’arrivée de son successeur, Mario Kart World, qui a accompagné le lancement de la Nintendo Switch 2, la firme de Kyoto continue d'entretenir son vieux bolide. Seulement un mois après avoir déployé une mise à jour surprise, qui apportait notamment la prise en charge de l’écran de la nouvelle console et portait le multi à 8 joueurs, Nintendo remet les mains dans le cambouis pour l’améliorer légèrement. Pas question de le retaper évidemment, cette nouvelle mise à jour de Mario Kart 8 venant surtout corriger des bugs apparus avec le dernier patch.

Mario Kart 8 passe en version 4.0.1, que change la mise à jour ?

Déployée dans la soirée du mardi 13 octobre 2026, la version 4.0.1 du jeu fait ainsi suite au patch déployé le mois dernier. Mais contrairement à ce dernier, cette update n’apporte aucune nouveauté ou changement important. Elle corrige cependant des bugs assez importants pour les joueurs Nintendo Switch 2, notamment le nombre de boîtes à objets et d’obstacles apparaissant en multi et qui sera désormais plus consistant et moins abondant que sur la première console hybride. Pour le reste, cette mise à jour 4.0.1 de Mario Kart 8 s’attaque à quelques problèmes routiniers pour s’assurer que tous les boulons tiennent encore. En voici la liste complète :

Résolution d'un problème qui entraînait une augmentation du nombre d'obstacles ou de boîtes à objets en mode multijoueur en ligne et en mode sans fil sur la Nintendo Switch 2 par rapport à la Nintendo Switch.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de sélectionner un utilisateur enregistré sur la console lors d'une partie à deux en mode en ligne ou sans fil.

Résolution d'un problème empêchant l'affichage de certains fragments d’étoiles lors d'une course sur le circuit Wii Route Arc-en-ciel sur la version Nintendo Switch 2 de Mario Kart 8.

Correction d'un problème provoquant la fermeture inattendue du jeu lorsque certaines conditions étaient réunies.

Si la nouvelle mise à jour de Mario Kart 8 ne s'est pas directement installée sur votre console à son lancement, voici la marche à suivre :

Vérifiez que votre Nintendo Switch 2 est bien connectée à Internet depuis les paramètres de la console

Depuis le menu HOME, sélectionnez l'icône de Mario Kart 8 Deluxe sans lancer le jeu

Appuyer sur le bouton + ou - de votre manette pour afficher les paramètres du jeu

Sélectionnez “Mettre à jour”

Sélectionnez “Via Internet”

Patientez le temps que la mise à jour gratuite soit téléchargée

Source : Nintendo