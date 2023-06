Alors que beaucoup prendraient bien volontiers un nouveau jeu, Mario Kart 8 Deluxe continue de squatter la Nintendo Switch. MK9, ce n'est toujours pas pour demain. Et pour durer encore plusieurs mois, ce portage Wii U va enrichir son contenu avec une vague inédite de circuits, et d'autres éléments. Big N a un peu teasé sur son compte Twitter...

Les circuits de la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe arrivent

La vague 4 du Passe circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe incluait 8 nouveaux tracés. L'Ile de Yoshi, un terrain de jeu totalement nouveau, Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour), Bousculade à Bangkok (Mario Kart Tour), Virée à Amsterdam (Mario Kart Tour), Pick DK (Mario Kart Wii), Riverside Parc (Mario Kart Super Circuit), Circuit Mario (MK DS) et Stage Waluigi (Mario Kart Double Dash).

Pour la vague 5 en revanche, la liste des nouvelles pistes est encore secrète à l'heure d'écrire ces lignes. On sait seulement que ce DLC renfermera de nouveaux personnages. Une date de sortie ? Toujours pas, mais et c'est ce qui nous amène à reparler de cela, Nintendo of Canada a posté un tweet sur le sujet. Selon le compte officiel, les circuits de la vague 5 seront disponibles « prochainement » dans Mario Kart 8 Deluxe. « Psst... d'autres tracés seront bientôt accessibles dans le Passe circuits additionnels de MK8 Deluxe ».

Difficile d'estimer le temps qui nous sépare du lancement, mais normalement, ça devrait arriver cet été. Peut-être dès ce mois-ci avec une annonce lors d'un Nintendo Direct et une disponibilité immédiate ? Le constructeur japonais ayant l'habitude de communiquer sur ses évènement très tardivement, ce n'est pas à exclure. La vague 4 du Passe circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe était quant à elle sortie au printemps.

Les nouveaux jeux Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous pourrez tester gratuitement NBA 2K23 du 7 au 13 juin 2023. Un bonus dans le cadre du programme « Jeu à l'essai » du service en ligne de Big N. L'ensemble du contenu original sera présent et si vous voulez anticiper cette nouveauté, vous pouvez déjà le télécharger dès maintenant. L'accès se débloquera automatiquement à partir du 7 juin prochain.

Pour ceux qui payent plus cher, trois jeux cultes gratuits ont agrandi la ludothèque rétro du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Ce n'est pas Mario Kart 8 Deluxe, mais ça concerne quand même le plombier à la casquette rouge. En effet, Super Mario Advance 1 à 3 ont rejoint les autres jeux de plateforme Mario. Trois titres qui sont des versions remasterisées de softs sortis sur NES et SNES à l'époque. « Tous les jeux de la série Super Mario Advance sont maintenant disponibles sur Nintendo Switch ! Ces classiques Game Boy Advance sont accessibles via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel » a précisé la firme nippone sur Twitter.