Mario Kart 8 Deluxe offre une mise à jour gratuite inattendue aux joueuses et joueurs sur Nintendo Switch 2. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles en course.

Nintendo n'a pas oublié Mario Kart 8 Deluxe. Au contraire, l'éditeur japonais offre un coup de neuf à son éternel Rolls-Royce avec une nouvelle mise à jour gratuite, exclusive aux joueuses et joueurs Nintendo Switch 2. Celle-ci apporte des nouveautés directement des fonctionnalités du dernier MK World. De quoi profiter encore mieux en multijoueur, vous allez voir.

Une mise à jour pour le multijoueur de Mario Kart 8 Deluxe

Ce mardi 1er septembre, Mario Kart 8 a déployé une nouvelle mise à jour gratuite 12 ans après sa sortie. Cela concerne la version Nintendo Switch 2 du portage Deluxe, qui vient emprunter certaines idées à un certain Mario Kart World et, plus spécifiquement, son multijoueur.

Dès à présent, vous pouvez jouer à Mario Kart 8 Deluxe en multi jusqu'à 8 en local sur Nintendo Switch 2. Auparavant, vous étiez limité à 4 joueurs. Ainsi, pour profiter de course en étant plus nombreux, vous pouvez connecter jusqu'à 8 manettes Nintendo Switch quelle qu'elles soient, tant qu'il y a au moins une manette Switch 2 (Joy-Con 2 ou manette pro) dans le lot.

© Nintendo

À cela s'ajoute une autre fonctionnalité inspirée du dernier volet de la saga. Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez utiliser une caméra branchée en USB sur votre Nintendo Switch 2 pendant les courses et batailles de Mario Kart 8 Deluxe. Pour y recourir, lancez une session de GameChat. Cela vous permettra de parler avec les autres joueuses et joueurs, mais aussi d'afficher votre visage au-dessus de votre pilote.

Patch notes complet de la version 4.0.0

Ajout de la prise en charge de l'écran de la Nintendo Switch 2 et des téléviseurs haute résolution, pour un rendu visuel plus net.

Réduction du temps de chargement avant le début des courses et des batailles.

Ajout de la prise en charge de 5 à 8 joueurs en mode multijoueur.

Ajout de la prise en charge de CameraPlay à l'aide d'une caméra USB (vendue séparément), pour afficher le visage du joueur pendant la course pendant une session GameChat.

Comment mettre à jour Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch 2 ?

Depuis hier, vous pouvez mettre à jour gratuitement Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch 2. Vous bénéficier de la dernière version 4.0.0, suivez la procédure habituelle :

Vérifiez que votre Nintendo Switch 2 est bien connectée à Internet depuis les paramètres de la console

Depuis le menu HOME, sélectionnez l'icône de Mario Kart 8 Deluxe sans lancer le jeu

Appuyer sur le bouton + ou - de votre manette pour afficher les paramètres du jeu

Sélectionnez “Mettre à jour”

Sélectionnez “Via Internet”

Patientez le temps que la mise à jour gratuite soit téléchargée