Pas de Mario Kart 9, mais un maxi DLC pour Mario Kart 8 Deluxe dont une partie est déjà accessible. En effet, c'est ce vendredi 18 mars que Nintendo déploie les huit premiers circuits supplémentaires. Mais avant d'affronter l'IA et les joueurs en ligne, il va falloir s'assurer d'être à jour.

Les 8 circuits de la vague sont là !

Vous allez pouvoir dépoussiérer Mario Kart 8 Deluxe avec la vague 1 de circuits additionnels, qui embarque les huit tracés ci-dessous.

Coupe turbo dorée

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Coupe maneki-neko

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)

Dojo ninja (Mario Kart Tour)

Si jamais vous aviez prévu de vous les procurer, le plus économique est de prendre le Pass circuits pour 24,99€, contre 4,99€ pour le DLC à l'unité. Sinon, l'autre solution consiste à passer par un abonnement premium au Nintendo Switch Online à 39,99€. Dans ce cas, en complément du Pass de Mario Kart 8 Deluxe, vous aurez accès à des classiques de de la Mega Drive et de la N64, ainsi qu'au contenu "Happy Home Paradise" d'Animal Crossing: New Horizons.

Les prochains tracés sont encore secrets, mais pas les noms des coupes qui sont visibles depuis le dernier patch. Voici donc la liste :

Coupe Navet

Coupe Hélice

Coupe Roche

Coupe Lune

Coupe Fruit

Coupe Boomerang

Coupe Plume

Coupe Cerise

Coupe Gland

Coupe Carapace Bleue

Mario Kart 8 Deluxe : une mise à jour 2.0.0

La mise à jour 2.0, dans ses grandes lignes, a justement été déployée pour préparer le jeu à l'arrivée des nouveaux circuits. Toutefois, elle sert aussi à corriger des petites choses comme le fait d'abaisser le temps de réapparition d'une boîte à objets après qu'elle ait été volée par un concurrent.

Lors d'un matchmaking à 12 joueurs pour les courses en ligne, une erreur pouvait se produire, ce qui ne devrait plus arriver. Et si vous souhaitez profiter du titre en local, il faudra obligatoirement que tous les participants soient à jour. Enfin, Nintendo a également opéré quelques changements non détaillés pour améliorer le gameplay.