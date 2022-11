Alors que les joueurs continuent de se perfectionner sur les huit pistes de la seconde vague, Nintendo lève enfin le voile sur la date de sortie du DLC « Vague 3 » de Mario Kart 8 Deluxe. Comme pour les extensions précédentes, il comprendra une fournée d’anciens circuits remasterisés et certains piochés dans Mario Kart Tour. En voici la liste complète et un aperçu en vidéo.

Voici les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe

Le troisième DLC de Mario Kart 8 Deluxe arrivera le 7 décembre prochain. Facturée 24,99€ ou gratuit pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, cette « Vague 3 » apportera tout un tas de circuits additionnels. La surprise avait été gâchée par des leaks, c’est désormais acté. Le troisième DLC payant de Mario Kart 8 Deluxe comprendra tout un tas de circuits remasterisés, dont les Jardins Peach et son labyrinthe de haies de fleurs. Ce ne sera évidemment pas le seul ajout. Voici la liste complète :

Contenu de la Coupe lune MK8 :

Balade berlinoise (Tour)

Jardin Peach (DS)

Mont festif (Tour)

Route Arc-en-ciel (3DS)

Contenu de la Coupe pierre MK8 :

Détour à Londres (Tour)

Lac Boo (GBA)

Mont Éboulis (3DS)

Bois Vermeil (Wii)

Nintendo ne compte en revanche pas s’arrêter en si bon chemin. En 2023, Mario Kart 8 Deluxe poursuivra sa course avec 24 circuits supplémentaires au total. Tous arriveront au sein de packs de DLC payants via le Pass. Le plus avantageux reste évidemment de prendre un abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel facturé 39,99€ par an. Il permet d’accéder aux jeux N64 et Mega Drive et de profiter des DLC des différents jeux Nintendo Switch sans frais supplémentaire.