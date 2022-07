Mario Kart 8 Deluxe est un carton incontestable et après la Vague 1 de nouveaux circuits en mars 2022, les esprits se tournent naturellement vers l'avenir et la très mystérieuse vague 2 dont les informations se font attendre. On sait que Nintendo proposera plusieurs vagues de nouveaux circuits d'ici à la fin de l'année 2023 pour un total de 6 vagues. Mais quand ? Et surtout lesquels ? Tout ceci fait naitre bien des fantasmes chez les fans et mêmes chez les autres.

Une rumeur qui prend corps, les infos qui circulent :

Tout est matière à curiosité et supputations. Ainsi très récemment, un compte Twitter (qui fut supprimé depuis) a semble t-il publié la liste de la vague 2 des circuits à venir. Tout un fil Reddit est même en boucle sur le sujet depuis plusieurs jours. Fausse rumeur ? Véritable fuite ? Difficile de savoir mais c'est évidemment la grande bataille des arguments pour tenter de connaitre la vérité.

Dans le même temps, une capture d'écran circule sur un potentiel tweet (supprimé aussi depuis visiblement) du compte officiel Nintendo Néerlandais au sujet des circuits de Mario Kart 8 Deluxe :

La liste potentielle de nouveaux circuits à venir pour Mario Kart 8

Tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes mais les noms des circuits en question qui circulent actuellement sur le net en prenant en compte les divers fuites (fausses ou non) sont :

Tour Sprint à Sydney

GBA Île Cheep Cheep

GCN Paquebot de Daisy

Wii Gorge Champignon

Tour Poursuite à Singapour

3DS Souk Maskass

GBA Pays Crépuscule

DS Flipper Waluigi

On vous laisse évidemment juge de tout ceci, ce qui est certain c'est que Nintendo devrait communiquer dans un avenir très proche sur cette fameuse vague 2 de Mario Kart 8 Deluxe. En attendant, faites vos pronostiques dans les commentaires.