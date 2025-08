Le temps passe, et certaines choses restent indécrotables. Tel est le cas de ce bon vieux plombier moustachu Mario, mascotte absolue de Nintendo, qui va l'air de rien fêter ce 13 septembre 2025 ses 40 ans. 40 ans d'une histoire passionnante, qui aura accompagné pendant tout ce temps un nombre incalculable de joueuses et joueurs, petits et grands. Pour marquer un tel événement en beauté, il se pourrait que Big N prépare un beau cadeau d'anniversaire aux fans, du moins si l'on en croit un récent leak sur le sujet.

Un énorme cadeau d'anniversaire en vue pour les 40 ans de Mario ?

Sorti le 13 septembre 1985 sur NES (ou Famicom au Japon), Super Mario Bros. allait définitivement marquer son époque, et durablement marquer Nintendo, au point d'en devenir sa mascotte absolue, et l'une des plus grandes icônes du jeu vidéo, voire même au-delà. En 40 ans d'existence, le plombier moustachu a connu maintes aventures, avec toujours de nouvelles approches pour se renouveler et rester l'un des rois des jeux de plateforme.

Si l'on en croit John Skinny, un leaker généralement bien informé concernant le géant japonais, il se pourrait justement que Nintendo rende un bel hommage à Mario pour ses 40 ans. Celui-ci tiendrait en effet notamment de documents de planification internes que Big N prévoirait de sortir une énorme Super Mario Bros. Collection pile le jour de cet anniversaire hautement symbolique. Au programme de cette collection, nous pourrions ainsi avoir toutes les versions New Super Mario Bros. sorties sur DS, Wii et 3DS.

Si un telle collection Mario doit bien arriver le jour des 40 ans de la célèbre mascotte, on peut donc aisément tabler sur un lancement cross générations sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. À moins qu'elle n'exploite pleinement les capacités de la dernière console pour une belle remise au goût du jour de ces monuments des jeux de plateforme. Naturellement, il ne s'agit pour l'instant que d'un présumé leak, sans aucune confirmation officielle. Il convient donc de prendre ce leak Mario avec de très prudentes pincettes, en attendant une éventuelle annonce plus concrète dans les prochaines semaines.

Source : Reddit