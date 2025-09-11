Ce 13 septembre 2025, Mario devient en effet quarantenaire, puisque le tout premier jeu centré sur ce personnage qui allait marquer la pop-culture de son empreinte indélébile sortait en 1985 sur NES, ou Famicom au Japon. Un anniversaire extrêmement important pour la mascotte absolue de Nintendo, et la firme japonaise aurait de très grosses surprises en préparation pour marquer le coup comme il se doit avec les fans du plombier moustachu. C'est en tout cas ce que plusieurs leaks et rumeurs récents, ainsi que le teasing d'Andy Robinson, influent rédacteur en chef de Video Game Chronicles, suggèrent.

Une énorme fête riche en annonces fortes en vue pour les 40 ans de Mario

Hier, Nintendo annonçait enfin, après une pluie de leaks et rumeurs sur le sujet, la tenue d'un nouveau Nintendo Direct, qui aura lieu ce vendredi 12 septembre à 15 heures. Or, c'est le lendemain, le 13 septembre, que Mario va fêter ses 40 ans. Une telle proximité entre les deux dates n'est clairement pas anodine, et il paraît évident que Big N accordera une attention toute particulière à sa mascotte historique lors de sa prochaine grosse conférence d'une durée d'environ une heure.

S'il faudra attendre demain pour savoir officiellement quelles annonces viseront à célébrer le quarantième anniversaire de Mario, plusieurs bruits de couloir nous permettent déjà d'avoir une petite idée des réjouissances à venir. D'une part, un nouvel épisode en 3D doit prochainement débarquer sur Nintendo Switch 2, afin de grossir les rangs de ses exclusivités majeures après Mario Kart World et Donkey Kong Bananza. À ce propos, on a récemment découvert le dépôt par Nintendo de la marque Galaxy. Il se pourrait donc que ce nouveau volet en 3D prenne la forme d'un extrêmement attendu Galaxy 3.

Enfin, des leaks remontant à août dernier tendent à indiquer que Nintendo prévoirait aussi de sortir une massive Super Mario Bros. Collection, qui compilerait notamment toutes les versions de New Super Mario Bros. sorties sur DS, Wii et 3DS. Reste maintenant à attendre le Nintendo Direct de ce vendredi pour en avoir le cœur net. Andy Robinson, rédacteur en chef de Video Game Chronicles, a en tout cas teasé que cette semaine sera particulièrement faste pour les fans de Mario. Et il est de notoriété publique que l'homme ne tease jamais sans disposer de sources 100% fiables. Une fête des 40 ans du plombier italien à surveiller de très près, en somme.

