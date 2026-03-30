Un nouveau jeu Mario en 3D serait bien en préparation pour la Nintendo Switch 2. Mais les leaks déçoivent déjà légèrement les fans pour une raison évidente.

La plus grande mascotte de l'écurie Nintendo s'apprêterait à faire son retour sur sa dernière console. Après le portage de Wonder sur Nintendo Switch 2, l'éditeur plancherait — sans grande surprise — sur un nouveau Mario 3D. De premières informations ont fuité via un insider relativement fiable, de quoi donner confiance dans la véracité de ces rumeurs. Toutefois, si elles sont bien avérées, tout ne va pas plaire aux joueuses et joueurs.

Tout viendra à point pour le futur Mario 3D de la Nintendo Switch 2

Vendredi dernier, une pluie de leaks s'est abattue sur Nintendo. Nate the Hate, insider aux informations souvent justes, a visiblement pris le temps de consulter ses sources — toujours tenues anonymes — pour frapper un grand coup. Dans sa dernière vidéo YouTube, il prend le temps de balancer ses cartouches une à une, évoquant de très grosses licences exclusives à venir sur Nintendo Switch 2, dont un certain Mario 3D.

Véritable incontournable des consoles de Big N, la saga des Mario 3D est forcément attendue sur Nintendo Switch 2. D'autant plus que Mario Odyssey, l'épisode de la précédente console hybride, montrait que la licence pouvait encore aller plus loin et surprendre. Dès lors, joueuses et joueurs seront ravis d'entendre Nate the Hate confirmer qu'un nouvel épisode est bien en préparation. Mais ce n'est pas tout, il a quelques détails à partager en plus.

À partir des informations officieuses qu'il a pu récolter, l'insider peut même nous dire quand sortira ce nouveau jeu. Et c'est là qu'une pointe de déception risque de se faire sentir chez les fans, certains écrivant déjà sur les réseaux sociaux qu'ils espèrent que ce soit « faux ». Et pourtant, Nate the Hate l'affirme : même si les plans de départs visaient la fin d'année 2026, ce Mario 3D sur Nintendo Switch 2 « sortira en 2027 ». Il ne donne pas plus de détails pour l'heure, ce qui pourrait nous renvoyer à n'importe quel trimestre en l'état. Toujours est-il que l'année 2026 laisserait donc la place à un certain remake Zelda et potentiellement d'autres exclu de taille, tandis que le taulier de Big N serait la star l'an prochain.