Pour fêter les 40 ans de Mario comme il se doit, le Nintendo Direct a fait le plein d'énormes annonces, avec une tonne de superbes surprises pour tous les fans de la franchise.

Pour rappel, Mario va souffler ses 40 bougies ce 13 septembre 2025. Le Nintendo Direct d'aujourd'hui, la veille de cet événement historique, ne devait absolument pas rater l'occasion pour célébrer comme il se doit l'anniversaire de sa plus grande mascotte. Après plusieurs leaks sur le sujet, la conférence a donc enfin officiellement confirmé la chose : une licence galactique des jeux en 3D du personnage revient sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et c'est proprement galactique !

La galaxie Mario s'étend sur Nintendo Switch 1 et 2 pour fêter ses 40 ans

En amont du Nintendo Direct, divers leaks laissaient entendre que cette conférence accorderait une tribune toute particulière à Mario pour marquer ses 40 ans. On a notamment découvert que le constructeur avait récemment déposé une nouvelle marque en lien avec le célèbre plombier italien, et plus précisément pour une licence de jeux en 3D encensées par la critique et le public : Galaxy.

Nous en avons désormais enfin la confirmation : un tout nouveau jeu pour notre moustachu à casquette rouge préféré en 3D arrive bien sur Nintendo Switch 2, et il s'agit bel et bien du retour de Super Mario Galaxy, et plus précisément des deux opus, mais dans une version Nintendo Switch 2. Cette compilation sortira qui plus est très bientôt : le 2 octobre 2025 ! La franchise revient donc en fanfare après 15 longues années d'absence, pour à nouveau mettre des étoiles dans les yeux des fans.

Yoshi a une nouvelle histoire à raconter pour les 40 ans de son ami

Outre le retour de Mario Ggalaxy sur Nintendo Switch 1 et 2, Nintendo avait encore d'autres surprises à annoncer pour les 40 ans de sa mascotte, avec notamment un tout nouveau jeu exclusif à la Nintendo Switch 2, centré cette fois sur l'adorable Yoshi. Les fans de Yoshi Island seront certainement aux anges, avec cette nouvelle itération de la licence, baptisée Yoshi et le Livre Mystérieux, qui reprend son émblématique direction artistique magnifiée sur Nintendo Switch 2, et le gameplay si propre à Yoshi. Cette nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 arrivera quant à elle dans le courant du printemps 2026.

Mario revient sur nous émerveiller le court prochainement sur Nintendo Switch 2

Mais ce n'est pas tout ce que le Nintendo Direct avait en réserve pour les 40 ans de Mario. La conférence a également annoncé un tout nouveau jeu à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2 : Mario Tennis Fever, qui comprend 38 personnages jouables et de toutes nouvelles techniques, dont le Fever qui justifie son nom. Ce nouveau titre disposera de plusieurs modes, dont un mode aventure, et arrivera le 12 février 2026.

Le Nintendo Direct annonce enfin que l'excellent Super Mario Bros. Wonder aura droit à une Édition Nintendo Switch 2, ajoutant également le monde Parc Bellabel, avec en prime tout un tas de nouvelles fonctionnalités multijoueur, et qui sortira, à l'instar de Yoshi et le Livre Mystérieux, courant du printemps 2026.

Source : Nintendo