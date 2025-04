Ça y est ! Marathon, le nouveau jeu des créateurs de Destiny et Halo, est enfin sorti du silence en dévoilant du gameplay, sa date de sortie sur console et PC...

Presque huit ans s'est écoulé depuis la sortie de Destiny 2. Un jeu qui, malgré toutes ces années, est toujours suivi par les développeurs de Bungie. Après avoir été sous le giron de Microsoft, puis d'Activision, le studio a été racheté en 2022 par PlayStation pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Ce chapitre inédit sera marqué non pas par des mises à jour de Destiny 2, mais par le lancement de Marathon. Une vielle licence qui a commencé en 1994 et qui est dépoussiérée aujourd'hui par Bungie.

Bungie court le Marathon après Destiny 2

On ne peut pas dire que Marathon ait été très bavard jusque-là. Mais Bungie a enfin mis le paquet pour son prochain jeu avec un long livestream de présentation. Une présentation en bonne et due forme qui permet de mieux cerner ce nouveau titre qui débarque cette année. C'est quoi au juste ? À l'image de la trilogie originale sortie dans les années 90, il s'agit d'un FPS. Et plus précisément d'un extraction shooter par équipe. Dans Marathon à la sauce 2025, vous incarnez un Coureur. Une personne qui a pu transférer sa conscience dans un corps synthétique, dans un univers qui se déroule en 2850.

« Un gigantesque vaisseau fantôme erre en orbite basse près d'une colonie perdue de Tau Ceti IV. Les 30 000 êtres qui avaient établi leur foyer sur place ont disparu corps et âme. D'étranges signaux révèlent la présence de mystérieux artéfacts, d'IA restées longtemps en sommeil et de richesses inconnues ». Si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est normal. En effet, Bungie s'appuie totalement sur sa franchise démarrée en 1994 pour la remettre au goût du jour. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour celles et ceux qui ont joué à la précédente trilogie Marathon, il y a des références et autres easter eggs comme la planète, les ennemis ou encore les thèmes explorés comme celui de l'intelligence artificielle.

Premier trailer de gameplay.

Un rival direct d'Escape From Tarkov et autre extraction shooter ?

Si Marathon a en commun la vue subjective avec les précédentes productions de Bungie (Halo, Destiny), et l'aspect multijoueur, on est face ici à un jeu de tir par extraction PvP PvE. Autrement dit un extraction shooter à l'instar d'Escape from Tarkov, Hunt: Showdown ou d'Exoborne, avec un gunplay qui fait furieusement penser à Destiny d'entrée. Le but est très simple. Vous êtes balancés sur une carte avec des coéquipiers et votre mission est de dénicher les meilleures ressources, équipements, armes etc. Puis bien entendu de vous extraire sans mourir. Car si vous mourrez, tout votre loot est perdu à jamais. À contrario, si vous survivez aux parties, qui dure chacune 30 minutes au maximum - du moins pour le moment -, alors vous pourrez stocker vos trouvailles dans un coffre et partir pour une nouvelle run en prenant soin de vous créer le meilleur loadout possible pour ne pas échouer.

Image de 4 Coureurs sur les 6 disponibles au lancement.

À son lancement, Marathon accueillera trois cartes et vous laissera choisir entre 6 personnages dont Locus, Blackbird, Glitch et Void. En sachant qu'ils auront chacun des pouvoirs différents. Dans les archétypes, on peut incarner un héros très mobile qui profite d'un double saut; un tank équipé d'un bouclier; un protagoniste qui peut scanner les environs et mettre en évidence les ennemis; ou encore un perso qui se prend pour Predator en devenant invisible. Au total, les parties de Marathon peuvent accepter jusqu'à 18 joueurs maximum sur une map. On sait déjà qu'il y a une carte qui peut héberger 3 équipes de 6 joueurs. Et une autre qui peut contenir jusqu'à 3 équipes de 4 joueurs.





























On n'a pas encore pu y jouer, mais on nous promet des ennemis IA assez agressifs, en plus des joueuses et joueurs réels qui se disputeront les mêmes butins. La course au loot est en effet le concept principal de Marathon. Si vous débuterez évidemment avec du stuff bas de gamme, au fur et à mesure, vous vous procurerez des équipements de plus en plus puissants par différents moyens. Par exemple, les cartes regorgent de clés pouvant déverrouiller des espaces où sont entreposés du loot de meilleure qualité.

Grâce à des événements dynamiques, il sera également possible d'obtenir du matos plus performant. Que ce soit en interceptant une capsule descendue du ciel, ou en franchissant une énorme boule rose. Dedans, vous serez confrontés à des ennemis bien énervés, vous n'aurez plus de bouclier, mais vous serez mieux récompensés en contre-partie. Via un Black Market, il sera aussi possible de vendre du stuff pour acquérir de nouveaux joujous.

Aperçu plus détaillé du gameplay.

Les papas d'Halo piochent chez Netflix et Love, Death + Robots

Le principe même de l'extraction shooter, et donc de Marathon, mise sur l'urgence et ce risque de tout perdre à chaque instant. Ainsi, le teamplay est au cœur de l'expérience avec des objets partagés et une équipe qui doit être équilibrée, et prête à réanimer ses membres, en achevant au passage les ennemis tombés au sol mais pas encore morts. Avant la fin règlementaire des 30 minutes, il faut activer le point d'extraction. Dès lors, un énorme rayon violet tout sauf discret jaillit vers le ciel et indique aux bots et surtout aux autres équipes de votre évasion. Vous avez alors une minute pour atteindre ce point, puis vous devez y rester 30 secondes sans mourir.

Marathon comme les deux Destiny est un jeu service qui a pour objectif de durer dans le temps. Pour relancer l'intérêt, Bungie apportera du contenu saisonnier, notamment avec des histoires. Bien que ce soit un extraction shooter, les développeurs ont l'ambition d'offrir un véritable lore qui sera raconté à travers les « Factions ». Des groupes auprès desquels on peut accepter des « Contrats » (un par run) et qui, s'ils sont accomplis, permettent de progresser dans le scénario mais également d'avoir toujours un peu de stuff. Car contrairement à l'équipement looté en jeu via les ennemis, des lieux spéciaux etc. les ressources gagnés avec les Factions sont conservées quoi qu'il arrive, même si votre extraction échoue.

Pour montrer leur engagement à établir un univers, Bungie a fait appel à Alberto Mielgo, le réalisateur de l'épisode 9 de la saison 3 de la série Love, Death + Robots, « Jibaro », disponible sur Netflix. « La première fois que j'ai lu sur l'univers et les personnages de Marathon, j'ai trouvé que tout était mystérieux et étrangement poétique. Les concepts de futilité et d'endurance me sont immédiatement venus à l'esprit, et j'ai ressenti le besoin d'écrire là-dessus. Le travail artistique riche et dynamique de l'équipe a créé une connexion immédiate. Tout est très inspirant et invite à la réflexion » a déclaré le cinéaste responsable du court-métrage de Marathon, qui reprend totalement les codes narratifs et de mise en scène de la série Love, Death & Robots.

Après tout cette présentation, il reste une inconnue. Quand allez-vous pouvoir jouer à Marathon ? Le jeu sera disponible le 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Soit le même jour que Borderlands 4. Si vous aimez les jeux en co-op, vous allez donc être servis ! Pour éviter de s'attirer les foudres des joueuses et joueurs, Bungie a dit non au compte PlayStation Network. De ce fait, si vous jouez sur Xbox Series ou PC, vous n'aurez pas besoin d'un compte PSN sur ces plateformes. Cela évite la polémique qui avait touché Helldivers 2 et plusieurs jeux solo PlayStation.

Avant sa sortie, Marathon sera jouable gratuitement. Une alpha se tiendra en effet à partir du 23 avril 2025. Pour y participer, il faudra être sur le Discord du jeu. D'un point de vue du contenu, il y aura 4 Coureurs sur les 6 disponibles au lancement du jeu. Que pensez-vous de cette présentation du nouveau jeu de Bungie ? Rassurés par les premiers extraits et les promesses ? Le feeling à la Destiny vous plaît-il ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.

Meilleurs moments avec les créateurs de contenu sur l'alpha.

Source : YouTube Marathon.