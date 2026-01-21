Après une année plutôt calme pour la PS5, les joueuses et joueurs attendent beaucoup de 2026. Alors que le line-up prévoit déjà de grosses cartouches dans les mois à venir, toutes les sorties ne sont pas forcément enthousiasmantes. Du moins, une production PlayStation dont la sortie approche à grands pas laisse encore les fans dubitatifs. Pourtant, elle vient de révéler son casting anglais et ça pourrait bien redonner envie à beaucoup d'entre vous.

Le casting de ce jeu PlayStation pourrait changer la donne

L'année va être chargée en grosses sorties sur la PS5. Bien sûr, des productions-tiers de premier ordre seront au rendez-vous. Cela dit, l'une d'elle ne suscite pas tellement l'intérêt jusqu'alors... Nous pensons ici à Marathon, le nouvel extraction shooter en PvP de Bungie qui doit enfin raviver la licence. Toutefois, le studio PlayStation passe un cap en lançant les précommandes de Marathon sur PS5 et les autres plateformes. Une annonce qui s'accompagne de la révélation du casting en version originale (en anglais donc).

Or, de gros noms du doublage seront au rendez-vous. Entre les voix phares de Clair Obscur Expedition 33 et Baldur's Gate 3 que sont Jennifer English, Ben Starr ou encore Neil Newbon, le héros de Red Dead Redemption 2, soit Roger Clark, ça donne rudement envie. Bien sûr, des noms plus anonymes, qui débutent encore dans le doublage sont aussi de la partie. Mais, dans l'ensemble, Bungie a réuni un casting 5 étoiles pour Marathon. Maintenant, nous attendons de voir ce que cela donnera en jeu. La sortie est fixée au 5 mars 2026, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Le casting officiel de Marathon

  • Krizia Bajos — Call of Duty: Black Ops 6
  • Samantha Béart — Baldur's Gate 3, Star Wars The Old Republic
  • Beau BridglandExoprimal, Wasteland 3
  • Ray ChaseMarvel's Spider-Man 2, Starfield
  • Roger ClarkRed Dead Redemption 2
  • Darin De PaulBatman: Arkham Shadow, Sekiro
  • Jennifer EnglishBaldur's Gate 3, Clair Obscur Expedition 33
  • Dave FennoyGears 5, The Walking Dead (Telltale)
  • Nika FuttermanDestiny, Sonic Boom
  • Morla GorrondonaBattlefield 6, Redfall
  • Reina Guthrie
  • Donnla Hughes
  • Keston JohnBorderlands 4, Call of Duty Black Ops 7
  • Sohm KapilaHogwarts Legacy
  • Rich Keeble Clair Obscur Expedition 33, Wuthering Waves
  • Elliot Knight
  • Erica LindbeckCyberpunk 2077, Helldivers 2
  • Piotr Michael
  • Brent MukaiGhost of Yotei, Silent Hill f
  • Neil NewbonBaldur's Gate 3, Resident Evil 3
  • Ariana Nicole GeorgeGenshin Impact, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
  • Emily O'BrienGod of War Ragnarok, Starfield
  • Lee ShortenDelta Force, Ghost of Yotei
  • Jason SpisakDays Gone, Ratchet & Clank Rift Apart de PlayStation
  • Ben StarrClair Obscur Expedition 33, Final Fantasy XVI
  • JB TadenaCall of Duty Vanguard
  • Fred TatascioreAssassin's Creed, Mass Effect
  • Craig Lee ThomasHyrule Warriors Les Chroniques du Scean, Octopath Traveler 0
  • Elias Toufexis — Assassin's Creed Odyssey, Flintlock
  • Oliver VaquerDeath Strandind, Red Dead Redemption 2
  • Scott WhyteAvowed, Marvel Rivals
  • Tracy WilesDiablo 4, Metaphor ReFantazio
  • Erin YvetteDispatch, Hades 2

Source : PlayStation.