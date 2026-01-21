La PS5 va s'enorgueillir de tout un tas de nouveaux jeux en 2026, avec de gros titres, mais aussi une production qui semble déjà mal partie. Pourtant, son casting est affolant.

Après une année plutôt calme pour la PS5, les joueuses et joueurs attendent beaucoup de 2026. Alors que le line-up prévoit déjà de grosses cartouches dans les mois à venir, toutes les sorties ne sont pas forcément enthousiasmantes. Du moins, une production PlayStation dont la sortie approche à grands pas laisse encore les fans dubitatifs. Pourtant, elle vient de révéler son casting anglais et ça pourrait bien redonner envie à beaucoup d'entre vous.

Le casting de ce jeu PlayStation pourrait changer la donne

L'année va être chargée en grosses sorties sur la PS5. Bien sûr, des productions-tiers de premier ordre seront au rendez-vous. Cela dit, l'une d'elle ne suscite pas tellement l'intérêt jusqu'alors... Nous pensons ici à Marathon, le nouvel extraction shooter en PvP de Bungie qui doit enfin raviver la licence. Toutefois, le studio PlayStation passe un cap en lançant les précommandes de Marathon sur PS5 et les autres plateformes. Une annonce qui s'accompagne de la révélation du casting en version originale (en anglais donc).

Or, de gros noms du doublage seront au rendez-vous. Entre les voix phares de Clair Obscur Expedition 33 et Baldur's Gate 3 que sont Jennifer English, Ben Starr ou encore Neil Newbon, le héros de Red Dead Redemption 2, soit Roger Clark, ça donne rudement envie. Bien sûr, des noms plus anonymes, qui débutent encore dans le doublage sont aussi de la partie. Mais, dans l'ensemble, Bungie a réuni un casting 5 étoiles pour Marathon. Maintenant, nous attendons de voir ce que cela donnera en jeu. La sortie est fixée au 5 mars 2026, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Le casting officiel de Marathon

Krizia Bajos — Call of Duty: Black Ops 6

— Call of Duty: Black Ops 6 Samantha Béart — Baldur's Gate 3, Star Wars The Old Republic

— Baldur's Gate 3, Star Wars The Old Republic Beau Bridgland — Exoprimal, Wasteland 3

— Exoprimal, Wasteland 3 Ray Chase — Marvel's Spider-Man 2, Starfield

— Marvel's Spider-Man 2, Starfield Roger Clark — Red Dead Redemption 2

— Red Dead Redemption 2 Darin De Paul — Batman: Arkham Shadow, Sekiro

— Batman: Arkham Shadow, Sekiro Jennifer English — Baldur's Gate 3, Clair Obscur Expedition 33

— Baldur's Gate 3, Clair Obscur Expedition 33 Dave Fennoy — Gears 5, The Walking Dead (Telltale)

— Gears 5, The Walking Dead (Telltale) Nika Futterman — Destiny, Sonic Boom

— Destiny, Sonic Boom Morla Gorrondona — Battlefield 6, Redfall

— Battlefield 6, Redfall Reina Guthrie

Donnla Hughes

Keston John — Borderlands 4, Call of Duty Black Ops 7

— Borderlands 4, Call of Duty Black Ops 7 Sohm Kapila — Hogwarts Legacy

— Hogwarts Legacy Rich Keeble — Clair Obscur Expedition 33, Wuthering Waves

— Clair Obscur Expedition 33, Wuthering Waves Elliot Knight

Erica Lindbeck — Cyberpunk 2077, Helldivers 2

— Cyberpunk 2077, Helldivers 2 Piotr Michael

Brent Mukai — Ghost of Yotei, Silent Hill f

— Ghost of Yotei, Silent Hill f Neil Newbon — Baldur's Gate 3, Resident Evil 3

— Baldur's Gate 3, Resident Evil 3 Ariana Nicole George — Genshin Impact, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

— Genshin Impact, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Emily O'Brien — God of War Ragnarok, Starfield

— God of War Ragnarok, Starfield Lee Shorten — Delta Force, Ghost of Yotei

— Delta Force, Ghost of Yotei Jason Spisak — Days Gone, Ratchet & Clank Rift Apart de PlayStation

— Days Gone, Ratchet & Clank Rift Apart de PlayStation Ben Starr — Clair Obscur Expedition 33, Final Fantasy XVI

— Clair Obscur Expedition 33, Final Fantasy XVI JB Tadena — Call of Duty Vanguard

— Call of Duty Vanguard Fred Tatasciore — Assassin's Creed, Mass Effect

— Assassin's Creed, Mass Effect Craig Lee Thomas — Hyrule Warriors Les Chroniques du Scean, Octopath Traveler 0

— Hyrule Warriors Les Chroniques du Scean, Octopath Traveler 0 Elias Toufexis — Assassin's Creed Odyssey, Flintlock

— Assassin's Creed Odyssey, Flintlock Oliver Vaquer — Death Strandind, Red Dead Redemption 2

— Death Strandind, Red Dead Redemption 2 Scott Whyte — Avowed, Marvel Rivals

— Avowed, Marvel Rivals Tracy Wiles — Diablo 4, Metaphor ReFantazio

— Diablo 4, Metaphor ReFantazio Erin Yvette — Dispatch, Hades 2