Si tout s’était passé comme prévu à l’origine, cela devrait déjà bientôt faire trois mois que Marathon, le nouvel extraction-shooter de Bungie, est sorti. Mais l’histoire en a malheureusement voulu autrement, et le futur titre édité par PlayStation, initialement attendu pour le 23 septembre, a finalement vu sa date de sortie être reportée en juin dernier. Ce afin de laisser le temps au studio de retomber sur ses pattes suite à une vive polémique pour plagiat. Cela étant désormais chose faite, l’heure est donc venue pour Bungie de relancer la machine.

Marathon précise sa fenêtre de sortie

Et cela commence par l’annonce d’une nouvelle fenêtre de sortie qui, comme évoqué par PlayStation à l’occasion de son dernier bilan financier, se fera donc juste avant la clôture de son année fiscale en mars 2026. Bien que la date exacte reste pour l’heure à définir, Bungie en a alors profité pour annoncer que Marathon sera proposé au tarif de 39.99€. Cela donnera naturellement accès au jeu complet, mais aussi à une multitude de mises à jour gratuites comprenant de nouvelles cartes, des skins, des événements et plus encore.

« Nous voulons également nous assurer que vous vous connectez parce que vous aimez le jeu, et non par crainte de passer à côté de quelque chose. C’est pourquoi les Pass Récompenses de Marathon n’expireront pas. », précise Bungie, avant d’ajouter qu’il restera donc possible d’acheter et de débloquer les Pass précédents à tout moment. Des Pass qui, naturellement, proposeront uniquement des éléments cosmétiques, de sorte à « préserver l’intégrité compétitive de Marathon afin que la survie ne dépende jamais de la somme d’argent que vous dépensez ».

Bien sûr, plus d’informations sur les contenus saisonniers à venir seront dévoilés à l’approche du lancement du jeu. Ce dernier pourra d’ailleurs être essayé une nouvelle fois en amont de sa sortie. Mais en attendant, Bungie n’entend pas non plus laisser sa communauté sans rien. C’est pourquoi une grosse vidéo d’une vingtaine de minutes a également été diffusée afin d’en révéler davantage sur la vision de Marathon, ainsi que sur la façon dont le titre a évolué grâce aux retours des joueurs depuis sa dernière présentation au mois d'avril.

Une longue vidéo bourrée de gameplay dévoilée

Car le studio a beau être resté plutôt discret ces derniers mois, cela ne l’a évidemment pas empêché de s’activer en coulisses. De nombreux playtests ont notamment permis aux développeurs de procéder à une série d’ajustements. Que ce soit par l’intégration de nouvelles fonctionnalités (chat de proximité, file d’attente solo, etc.), une amélioration des visuels, un approfondissement de l’univers du jeu ou encore une refonte de certaines mécaniques (loot, customisation, progression), Marathon a beaucoup évolué. Et cette longue vidéo est là pour en témoigner.

Source : Bungie