Marathon sera le premier nouveau jeu de Bungie depuis que le studio a été racheté par Sony Interactivement Entertainment pour intégrer la famille PlayStation Studios. À l'image de Destiny 2, il s'agit d'un titre multijoueur, plus particulièrement d'un jeu de tir d'extraction JcJ qui prend place sur la planète Tau Ceti IV. « Les joueurs incarnent des mercenaires cybernétiques appelés Coureurs et peuvent jouer en solo ou en équipe, dans un monde à zones évolutives où n'importe quelle course peut mener au succès ».

Malgré le rachat par PlayStation, Bungie reste un studio relativement indépendant. Leur prochain jeu, Marathon, sortira sur PS5 et PC... mais aussi sur Xbox Series X|S. Et pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur ce projet, si ce n'est qu'il fait écho à la version de 1994 déjà conçue par Bungie à l'époque. Joe Ziegler, le game director du jeu, avait pris la parole il y a quelques mois au détour d'un carnet de développeurs en promettant des révélations pour le milieu de l'année. Et ce moment pourrait bientôt arriver car l'après Destiny 2 prépare quelque chose d'énorme si on se fie à un teasing orchestré par le studio et PlayStation.

Bungie a publié un tweet sur le compte officiel de Marathon avec le message qui suit. « Alerte de sécurité ! Manipulation de transmission non autorisée détectée. Ces personnes utilisent une technologie illégale provenant de one.voice.many.hearoursilence.com ». L'URL est réelle et vous invite à vous connecter à vous connecter à votre profil Twitch après avoir cliqué sur le bouton dédié. Pour l'instant, on obtient un « Accès refusé ».

Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'est pas exclu que Marathon prévoit de distribuer des Twitch Drops pendant un livestream par exemple. Et ce qui pousse à croire qu'il y aura enfin du nouveau prochainement, c'est que PlayStation participe au teasing. L'image avec les symboles en vert que l'on voit ci-dessous peut-être retrouvé en haut du site PlayStation Blog et des comptes X, YouTube et Facebook PlayStation. À votre avis, y'aura t-il bientôt une date de sortie ?

