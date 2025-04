Même s'il y a une demande, Bungie n'a pas l'air de travailler sur Destiny 3. Selon Jason Schreier, un troisième épisode n'a jamais été en développement. En revanche, les développeurs étaient visiblement sur un jeu secret, le Project Payback, qui aurait été annulé. Dès lors, le studio semble focaliser uniquement sur Marathon, leur nouveau gros projet prévu sur PS5, mais aussi Xbox Series X|S et PC. Après avoir laissé dans le flou le plus total ses fans, Bungie est prêt à tout dévoiler.

Bungie officialise une présentation de Marathon

Après Destiny 2, Bungie met enfin le paquet et nous donne rendez-vous pour une surprise, la présentation détaillée de Marathon. Le prochain titre multijoueur du studio qui est un jeu de tir par extraction JcJ où les joueuses et joueurs vont endosser le rôle d'un coureur afin de se battre « pour la survie, les trésors et la renommée dans ce monde évolutif à zones spécifiques, où n'importe quelle course peut vous permettre d'atteindre la gloire ».

La semaine dernière, Bungie et PlayStation s'étaient rassemblés pour lancer un teasing sur Marathon, et désormais, on sait à quoi s'attendre. Il est presque l'heure pour les développeurs de sortir totalement du silence, puisqu'ils invitent les joueuses et joueurs à noter la date du samedi 12 avril 2025 dans leur agenda. « Rien de tel qu'une dépouille encore chaude. Rejoignez-nous samedi 12 avril à 19h00 pour la présentation du gameplay de Marathon ». C'est donc ce week-end qu'on aura enfin du gameplay et un peu plus d'informations sur le prochain jeu signé Bungie.

Avant cet événement, on a le droit à un premier teaser qui révèle l'une des cartes de Marathon. Dans cette vidéo d'1 min 25 secondes, on entend des coups de feu et on voit visiblement des extraits in-game avec un personnage à terre. Si les couleurs feront peut-être débat, la direction artistique a l'air plus qu'à la hauteur de la réputation de Bungie.

Source : PlayStation France.