Manor Lords continue de s'améliorer avec un nouveau patch, résolvant quelques bugs et rendant l'expérience de jeu encore plus agréable qu'elle ne l'était déjà.

Le jeu Manor Lords, développé par Slavic Magic, continue de captiver une large audience avec plus d'un million de copies vendues et un pic de 173 178 joueurs connectés simultanément sur Steam. Une nouvelle mise à jour expérimentale est désormais disponible, apportant des modifications significatives et des ajustements qui promettent d'améliorer l'expérience de jeu.

Manor Lords progresse encore

Dans cette dernière mise à jour, disponible sur la branche expérimentale de Steam, les développeurs ont introduit plusieurs changements visant à peaufiner le gameplay. Parmi les ajustements les plus notables, on trouve l'augmentation significative des dégâts infligés par les archers, passant de quatre à douze points de dégâts par attaque. Cette modification vise à renforcer leur rôle sur le champ de bataille, suite aux retours des joueurs indiquant que les archers étaient sous-utilisés.

Les distances de retraite de l'intelligence artificielle ont également été revues, réduisant la fréquence à laquelle les archers entrent dans une boucle d'attaque et de retraite, rendant ainsi les affrontements plus réalistes et stratégiques. La gestion du commerce a été l'une des principales cibles de cette mise à jour. Le coût de l'ouverture de nouvelles routes commerciales a été réduit de 50 %, contre une limitation précédente à 25 %. Ces changements devraient faciliter l'expansion commerciale des joueurs et encourager une plus grande diversité dans les stratégies économiques.

Ce n'est que le début

En parallèle, une modification a été apportée à la logistique des points de commerce. Les marchands n'apparaîtront plus systématiquement au point de commerce le plus proche lors de l'établissement d'une route commerciale, mais seront répartis de manière à circuler entre différents points, ce qui devrait réduire l'optimisation excessive autour des frontières des régions.

Ces ajustements arrivent dans un contexte où Manor Lords a déjà établi une solide réputation sur le marché, comme en témoignent les chiffres de ventes et le nombre de joueurs actifs. La mise à jour, en répondant aux demandes des joueurs pour un équilibrage plus fin et des mécanismes de jeu améliorés, devrait contribuer à maintenir l'intérêt et la satisfaction de la communauté.