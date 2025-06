Parmi les jeux les plus surprenants sur PC, on retrouve Manor Lords, initialement développé par un seul et unique créateur, et qui a réussi à captiver l’attention de milliers de joueurs sur Steam. Actuellement en accès anticipé sur PC, le jeu pourrait bien débarquer très prochainement sur consoles.

Manor Lords bientôt sur consoles ?

Jusqu’ici, les développeurs de Manor Lords avaient indiqué que des versions consoles étaient envisagées une fois l’accès anticipé terminé. Mais ce nouveau classement officiel, repéré dans la base de données taïwanaise, vient clairement suggérer que ce portage est non seulement en cours, mais probablement bien avancé. Ce type de classification administrative est souvent l’un des derniers jalons avant une annonce officielle ou un lancement. En d’autres termes, l’arrivée de Manor Lords sur consoles semble désormais quasiment confirmée. Le tout est listé sur PS5, PS4, Xbox Series S/X et Xbox One.

Mais cette classification pourrait aussi être le signe que l’accès anticipé de Manor Lords sur PC touche à sa fin. Une sortie console implique en effet un certain degré de stabilité et de maturité dans le développement, ce qui laisse penser que la version 1.0 n’est peut-être plus très loin.

Un succès fulgurant

Sorti en accès anticipé sur Steam en avril 2024, Manor Lords s’est rapidement imposé comme un phénomène, séduisant des millions de joueurs grâce à son mélange unique de construction de villes, gestion de ressources et batailles tactiques en temps réel, le tout dans un cadre réaliste et historiquement inspiré du Moyen Âge européen.

Son approche axée sur l’immersion et la liberté de construction, combinée à une direction artistique soignée, lui a permis de se démarquer dans un genre pourtant très concurrentiel. Malgré son statut d’accès anticipé, le jeu a déjà reçu de nombreuses mises à jour de contenu et d’équilibrage. Preuve d’un suivi actif de la part du développeur solo Greg Styczeń.

Pour le moment, aucune date de sortie sur consoles n’a été annoncée pour Manor Lords par Slavic Magic ou Hooded Horse, l’éditeur du jeu. Mais avec ce classement taïwanais désormais public, une communication plus concrète semble imminente.

Source : gematsu