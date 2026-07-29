Discha Media dévoile son premier hack and slash, Mahou Arms. Inspiré des anime, il a un petit quelque chose qui devrait plaire aux fans de NieR Automata.

NieR Automata n'a toujours pas eu de successeur. C'est pourquoi la sortie de Mahou Arms en 1.0 sur Steam est une bonne nouvelle pour tous les fans qui patientent encore. Hack and Slash forgé à la sueur du front de ses développeurs pendant près de 9 ans, c'est aussi un événement pour eux de voir le fruit de leur travail s'offrir maintenant au public.

Mahou Arms, un nouvel hack and slash avec des magical girls

Le développement indépendant est une entreprise de longue haleine. Le cas de Mahou Arms, le nouveau NieR Automata-like, en est une preuve de plus. Alors qu'il déclare n'avoir « pas dormi depuis 48 heures » pour tout boucler, l'un des deux principaux développeurs se rappelle :

J'ai commencé à travailler sur ce jeu de magical girls en 2017, dans le sous-sol de mes parents. europayuu, sur Reddit.

9 ans plus tard, Mahou Arms est enfin disponible en version 1.0. Avec une durée de 6 à 10 heures, une histoire complète inspirée de NieR Automata avec des personnages de magical girl, c'est un véritable accomplissement pour Dischan Media. D'autant plus que le studio était d'abord connu pour ses visual novels. En passant à un jeu d'action hack and slash, il s'est donc lancé un sacré défi.

Mais le pari semble avoir été relevé. Fort de ses 6 ans d'early access, Mahou Arms a su peaufiner son gameplay et se construire une communauté. Le jeu s'est ainsi hissé tout de suite à la première place des « nouveautés populaires » sur Steam. Bien sûr, ce n'est que le début, mais venant combler un vide en l'absence de suite à NieR Automata, il devrait avoir de beaux jours devant lui.

Pourquoi Mahou Arms peut plaire aux fans de NieR Automata ?

Si Mahou Arms a toutes les chances de plaire aux fans de NieR Automata, c'est d'abord par son gameplay. Comme précisé, c'est un jeu en d'action typé hack and slash avec des graphismes en 3D. On peut même dire qu'il s'inspire grandement du jeu de PlatinumGames avec des combats rythmés par des combo aux corps à corps.

Mais le rapprochement va plus loin. L'histoire nous immerge dans un contexte paramilitaire. On contrôle une des membres d'un groupe de magical girls qui luttent pour la survie de l'humanité. Et pour cause, une menace mystérieuse pourrait tout anéantir. À présent, que vous soyez fan ou non des NieR, à vous de vous faire votre idée sur Mahou Arms.