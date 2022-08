La Saga Mafia a 20 ans et elle semble loin d'être morte. Surtout après le succès critique du Remake. Dans une récente interview nous avons pu apprendre le combo fatal bonne et mauvaise nouvelle à son sujet. Explications.

Mafia fête ses 20 ans en cette fin d'aout 2022 et à cette occasion, le directeur général d'Hangar 13, Roman Hladík s'est prêté au jeu d'une session de questions réponses. L'occasion notamment d'aborder le sujet d'un nouveau jeu, et plus généralement de faire du teasing.

Mafia en développement, oui mais...

Je suis heureux de confirmer qu'on a commencé à travailler sur un tout nouveau projet Mafia ! Même s'il faudra attendre encore quelques années pour que nous ne puissions en partager plus, nous sommes vraiment excités de continuer à travailler sur cette franchise bien-aimée et de divertir nos joueurs avec de nouvelles histoires.

La bonne nouvelle c'est donc qu'un nouveau jeu est en préparation de manière officielle. La mauvaise nouvelle c'est qu'il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir y toucher. D'après des informations de Kotaku le jeu se déroulerait avant Mafia 1 à la toute fin du XIX siècle avec toute une partie en Sicile. Le jeu jouirait du moteur graphique Unreal Engine 5 et serait plus linéaire avec un monde beaucoup moins ouvert que ce que nous avions pu connaitre auparavant.

Bref, un tournant bien spécifique pour la saga Mafia ne serait que par son éloignement avec l'Amérique pour s'intéresser aux sources italiennes.