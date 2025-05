Take-Two Interactive met le paquet avant la prochaine publication de ses résultats financiers. Sur une semaine, on a eu une large présentation de Borderlands 4, un deuxième trailer pour GTA 6 ainsi que des images, et désormais, la société communique Mafia 4 The Old Country. L'un des gros jeux de l'éditeur qui est prévu pour sortir dès cet été sur PS5, Xbox Series X|S et PC. On sait enfin à quoi ressemblera véritablement ce prochain épisode qui veut jouer à fond la carte de l'authenticité, tandis que le titre confirme sa date de sortie avec une belle surprise.

Du gameplay pour Mafia 4 The Old Country

Mafia 4 The Old Country va prendre à contre-pied Mafia 3, GTA 6 et même bon nombre de jeux actuels, en délaissant le monde ouvert. En effet, ici, ce sera une expérience plus linéaire et narrative afin de raconter une histoire forte, d'accentuer encore plus l'ambiance, et d'offrir un rythme moins en dents de scie que ce qu'on peut avoir parfois avec les jeux en open world. Il sera donc impossible de se balader librement dans des zones à perte de vue en faisant n'importe quoi.

De plus, Mafia The Old Country se veut également plus authentique que jamais et proposera aux joueuses et joueurs un doublage en sicilien. Et si vous êtes bilingues, vous pourrez même choisir une interface et des sous-titres en italien. Dans cet épisode, on prend le contrôle d'Enzo Favara qui devra faire ses preuves auprès de la Cosa Nostra et survivre dans le monde impitoyable du crime organisé de la Pègre des années 1900 en Sicile. Tout un programme qui promet des scènes violentes et sûrement son lot de rebondissements.

À l'occasion de la PAX East 2025, les développeurs d'Hangar 13 ont présenté Mafia 4 The Old Country avec un tout premier trailer de gameplay, et des coulisses du processeurs créatif en abordant par exemple la question de la musique au sein du jeu. Cette prise de parole a aussi permis de confirmer ce qu'on savait déjà avec le leak Steam : la date de sortie. Mafia The Old Country sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 8 août 2025 au prix de 49,99€. Un tarif bien moins élevé qu'à l'accoutumée puisque la norme est désormais de 79,99€, ce qui est donc une belle surprise.

Source : 2K Games.