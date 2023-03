Depuis l'excellent remake de Mafia en 2020, nous n'avons plus beaucoup de nouvelle de la saga. L'année dernière nous avons bien eu la confirmation du développement d'un Mafia 4 mais rien de vraiment concret à se mettre sous la dent. Surtout en terme d'étape de développement. Eh bien désormais grâce à une liste d'emplois sur LinkedIn, il semble que le statut de Mafia 4 ait été mis à jour et qu'il se trouve maintenant être en pré-production.

Mafia 4 enfin en route concrètement ?

La préproduction est une étape importante du développement d'un jeu vidéo. C'est la partie où les points clés de l'histoire, du décor et des personnages sont étoffés. C'est là que débute l'art conceptuel et que l'embryon d'une œuvre commence à se former. Les informations de l'annonce LinkedIn sont plutôt maigres et Hangar 13 souligne simplement rechercher des candidats pour un jeu "jeu multiplateforme non annoncé actuellement en préproduction avec Unreal Engine 5". Ce qui d'après InsiderGaming correspond assez bien aux informations que l'on a sur Mafia 4. Un jeu effectivement tournant sous le très beau moteur Unreal Engine 5.

Une bonne nouvelle

D'après les premières rumeurs, le titre se déroulerait des années avant le premier Mafia et ferait office de préquelle en Sicile, berceau bien connu de la mafia. Une telle annonce sur LinkedIn est en tout cas une bonne nouvelle étant donné la tempête que Hangar13 a subit il y a deux ans. Ce fut en effet une période difficile avec des licenciements et certains membres du personnel de haut rang qui ont quitté l'entreprise.

Par contre il ne faut pas s'attendre à pouvoir jouer à Mafia 4 avant de nombreuses années. La préproduction est vraiment une étape préliminaire et on est encore bien loin d'avoir une version jouable même en interne.