La saga Mafia s’apprête à faire son grand retour cet été avec Mafia 4 The Old Country. En attendant sa sortie, les joueurs peuvent déjà débloquer du contenu exclusif… sans même lancer le jeu.

Le retour de la saga Mafia se précise. Attendu pour le 8 août 2025, Mafia 4 The Old Country vient de se dévoiler un peu plus à travers une nouvelle bande-annonce. L’occasion pour l’éditeur 2K de lancer une opération spéciale : des bonus in-game offerts aux fans avant même la sortie du jeu. Un geste marketing bienvenu, mais aussi un signe que le projet prend une direction différente de ses prédécesseurs.

Un virage narratif assumé pour Mafia 4

Avec Mafia 4 The Old Country, la licence Mafia fait un bond en arrière, bien avant les événements du tout premier jeu. L’histoire nous emmène en Italie, au début des années 1900, pour une intrigue plus intime, ancrée dans l’ambiance mafieuse des origines. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d’un jeu contemporain, il ne s’agira pas d’un monde ouvert : le titre opte ici pour une structure linéaire, centrée sur la narration et les personnages. Une décision audacieuse à l’heure des open worlds à rallonge, mais qui pourrait séduire ceux qui préfèrent les expériences plus condensées et scénarisées.

Autre point notable, Mafia 4 The Old Country sera proposé au tarif de 50 €, soit bien en dessous du nouveau standard des 70 voire 80 € pour les grosses productions. Une tarification plus accessible, qui reflète probablement la taille plus contenue du jeu, mais aussi une volonté de proposer un bon rapport qualité/prix dans un contexte où les attentes explosent.

Un objet gratuit à débloquer dès maintenant

Pour marquer le coup, 2K Games propose une récompense anticipée pour les joueurs qui créent un compte chez eux. Concrètement, il est possible d’obtenir gratuitement sur Mafia 4 :

La voiture de course Garzia Tumulto, disponible sans limite de temps

Un bonus sympathique, même si l’on ne sait pas encore exactement comment ces objets seront intégrés dans l’aventure. L’absence de monde ouvert laisse penser qu’ils seront accessibles à des moments précis du scénario, ou peut-être en tant qu’équipement de mission. Rien d’essentiel, mais une petite touche de personnalisation toujours appréciée.

Source : 2K