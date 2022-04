MADiSON, un nouveau jeu d'horreur psychologique, trouve sa date de sortie sur consoles et PC. Un soft dans la lignée de Visage ou Silent Hills P.T qui veut vous foutre les pétoches.

C'est une certitude, le mois de juin sera sous le signe de l'horreur et ce n'est pas pour nous déplaire. En plus de The Quarry qui a dévoilé son prologue, MADiSON fera tout pour nous effrayer. Après avoir été reporté, ce sera bientôt le moment de mettre les mains dessus.

MADiSON vous coupera du soleil de l'été

Le studio indépendant Bloodious Games annonce en effet la nouvelle date de sortie pour MADiSON. Le titre sera lâché dans la nature à compter du 24 juin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. La Nintendo Switch est aussi concernée, mais cette mouture ne sera disponible "qu'un peu plus tard pendant l'été".

Les images et trailers précédents font penser au très flippant Visage, une référence dans le genre malgré quelques couacs en termes d'ergonomie, ou à P.T, le teaser jouable de Silent Hills. MADiSON devra donc éviter d'être un pétard mouillé pour rivaliser.

MADiSON est un jeu d'horreur psychologique en vue subjective qui offre une expérience immersive et terrifiante. À l'aide d'un polaroid, connectez le monde humain avec celui de l'au-delà, prenez des photos et développez-les vous-êmes. Résolvez des énigmes, explorez votre environnement et surtout, survivez.

Une version boîte "Possessed Edition" dès la sortie

Fait plutôt très rare, MADiSON aura une version physique "Possessed Edition" à sa sortie. Et le monde entier y aura le droit, sous réserve d'avoir une PS5 ou PS4. Elle contiendra les bonus suivants : un DLC, deux cartes physiques, des skins pour l'appareil photo, deux photos instantanées, le livre et la partition de la musique "Blue Knees Song" ainsi que d'autres avantages numériques.

Que feriez-vous si vous vous réveilliez enfermé dans une pièce sombre, les mains couvertes de sang ? Incarnez Luca, et endurez la torture brutale de MADiSON, un démon qui l'a forcé à continuer un horrible rituel commencé il y a des décennies, lui faisant commettre des actes abominables. Serez-vous en mesure d'achever cette sinistre cérémonie ?

MADiSON sortira le 24 juin 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, GOG).