Si vous avez bloqué votre soirée du 24 juin prochain pour frissonner devant MADiSON, le studio Bloodious Games vous libère en vous accordant un petit répit. Le jeu d'horreur arrivera en retard.

Bloodious Games nous avertit que MADiSON sera disponible le 8 juillet 2022 au lieu du 24 juin donc. Une décision prise à contre cœur comme l'explique le tweet ci-dessous.

En raison des soldes d'été Steam, nous avons été obligés de décaler la date de sortie de deux semaines. Et ce afin d'éviter d'être impactés par le grand nombre de promotions sur les titres et franchises de Steam. Lorsque vous sortez un jeu, les premiers jours sont cruciaux pour son succès. Du coup, sortir le jeu pendant cet événement énorme pourrait réduire considérablement la visibilité, la positionnement et le trafic du titre. Et malheureusement, nous n'étions pas au courant de cette opération au moment où nous avons arrêté une date de sortie. Nous sommes seulement une petite équipe de deux personnes qui ont littéralement consacré leur vie pour ce jeu, durant plus de 5 ans maintenant. Même si nous comprenons que ce n'est pas l'idéal, nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de mettre en péril le lancement de MADiSON. Nous espérons que vous pouvez tous comprendre cette décision. Merci beaucoup de votre amour et soutien.