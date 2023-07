Le jeu vidéo a longtemps été pointé du doigt comme un médium incitant à la violence et à l'isolement social. Au fil des années et au gré des efforts de tous les acteurs de l'industrie, des développeurs au public lui-même, mais aussi d'études poussées, il a réussi l'exploit de se défaire de cette image qui lui collait à la peau. Mais pas dans l'esprit de tous. Emmanuel Macron a prouvé que les opinions réactionnaires concernant le jeu vidéo demeuraient encore en 2023 en pointant du doigt leur responsabilité dans les émeutes ayant suivi la mort de Nahel, abattu le 27 juin par un policier. Ses propos n'ont pas du tout plu au créateur d'une saga culte, qui a décidé de lui répondre sans mâcher ses mots.

Le créateur de Tekken en colère contre Emmanuel Macron

Le mardi 27 juin au matin, Nahel, adolescent de 17 ans, perdait la vie après avoir été tué par un policier à Nanterre. Sa mort a provoqué de violentes émeutes dans tout le pays, notamment dans les banlieues d'Ile-de-France. Le 30 juin dernier, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation lors d'une réunion au centre interministériel de crise du Ministère de l’Intérieur. Le président de la République a désigné les jeux vidéo comme en partie responsables des violences commises par les émeutiers.

« On a le sentiment, parfois, que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués », déclarait-il. Des propos qui font réagir bien au-delà de nos frontières. Ils n'ont pas du tout été appréciés par Katsuhiro Harada, qui n'est autre que le créateur de la licence Tekken. Sur Twitter, ce 6 juillet, le Japonais s'en est pris au chef de l'État, avec un humour qui le caractérise.

Accuser quelque chose est un bon moyen d'échapper au fardeau de la responsabilité. Les enfants n'étudient pas à cause des jeux vidéo, les gens sont violents à cause des jeux vidéo, les jeux vidéo expliquent pourquoi je ne vais pas bien dans ma vie. Dans un futur proche, les jeux vidéo seront responsables de toutes les menaces sur Terre. Signé un créateur de jeu vidéo capable de créer une menace aussi puissante... wouah !

Le jeu vidéo une nouvelle fois stigmatisé par un chef d'Etat

Le tweet de Katsuhiro Harada a été vu plus d'1,6 million de fois et aimé par environ 29 000 personnes. En réponse à son tweet, un joueur plaisante que si Emmanuel Macron attaque les jeux vidéo, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de personnage français dans Tekken. Une hypothèse crédible pour le créateur de la saga, toujours dans l'ironie. Sous le tweet d'Harada, on peut voir que les joueurs sont stupéfaits par les propos du président de la République, ayant l'impression de revenir 20 ou 30 ans en arrière.

Emmanuel Macron n'est pas le premier chef d'Etat à s'en prendre au jeu vidéo. En août 2019, l'ancien président des États-Unis Donald Trump avait fait de même suite aux fusillades dans les villes d'El Paso au Texas et de Dayton dans l'Ohio. « Nous devons arrêter la glorification de la violence dans notre société, cela inclut les jeux vidéo horribles et sombres qui sont maintenant devenus communs [...]. Nous devons stopper ou nettement réduire ça et ça doit commencer dès maintenant », lançait le candidat à l'élection présidentielle 2024.