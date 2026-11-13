Tandis qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien approche déjà de ses deux ans et que Xbox souffle de son côté sa 25ème bougie, nous avons eu de très belles nouvelles de MachineGames, le studio spécialiste des FPS qui a offert une belle aventure vidéoludique au célèbre aventurier au fouet. On se doutait déjà que l'équipe suédoise travaillait sur un nouveau projet dans une licence particulièrement mythique et qui lui tenait beaucoup à cœur, et on a justement eu droit à une annonce officielle en ce sens de la part d'Asha Sharma, PDG de la branche gaming de Microsoft : Wolfenstein 3 et B.J. Blazkowicz vont bel et bien faire leur retour prochainement !

Wolfenstein 3, le prochain jeu de MachineGames, officiellement annoncé

Alors que MachineGames fêtait l'année dernière son 15ème anniversaire et que Jerk Gustaffson, son producteur exécutif, nous avait accordé pour l'occasion une grande interview, il avait évoqué en conclusion de notre entretien le fait que le studio allait « repousser encore plus les limites » avec son prochain jeu. Plusieurs rumeurs laissaient entendre que le jeu en question serait Wolfenstein 3, et on en a désormais la confirmation officielle.

Après les 15 ans de MachineGames l'an dernier, c'est cette fois XBOX qui célèbre cette année son 25ème anniversaire, et sa PDG, Asha Sharma, a marqué le coup en se fendant de plusieurs annonces. Parmi celles-ci, nous avons justement celle de Wolfenstein 3 en ces termes : « Wolfenstein 3 est officiellement en production chez MachineGames. L'une des franchises les plus importantes du gaming et une équipe qui a réalisé un travail remarquable pour la moderniser. Nous avons hâte d'en dire plus à son sujet ».

© MachineGames/Bethesda

Qu'attendre de Wolfenstein 3 ?

Comme son nom l'indique, le prochain jeu de MachineGames va logiquement faire office de suite directe à The New Order et The New Colossus. En plus de l'annonce de son existence, Asha Sharma a également dévoilé un bout du script de cette suite, pour un certain « Chapitre 1 : Nazitraz ». On y voit notamment la mention de ce bon vieux B.J. Blazkowicz, qui pourrait donc reprendre le rôle principal dans ce troisième épisode. On se doute toutefois qu'il ne sera pas seul et qu'il aura également des liens avec Youngblood, le spin-off mettant en avant ses filles jumelles.

Le nom de ce premier chapitre du prochain titre de MachineGames ne laisse également aucune place au doute : il sera toujours bel et bien question de défourailler du nazi en masse dans Wolfenstein 3. Reste maintenant à voir quand le retour d'un monument du FPS arrivera, et s'il s'agira ou non d'une exclusivité consoles Xbox. Gageons cependant qu'il va falloir encore attendre quelques années pour reprendre le combat en compagnie de B.J., compte tenu du fait qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien n'est sorti que deux ans auparavant.

Source : Asha Sharma sur X.com