Square Enix prend décidément son temps pour nous sortir Kingdom Hearts 4. Alors imaginez si un autre jeu lui volait la vedette d'ici à sa sortie ? Ce jeu, pourrait être Luminous Nights. Soit une production indé qui s'inspire largement du gameplay et de l'esprit coloré des premiers volets. Le kickstarter sera bientôt lancé pour les curieux qui aimeraient contribuer à cette aventure.

Luminous Nights, le Kingdom Hearts-like des Mille et une nuits

Les licences historiques de Square Enix sont de vraies inspirations pour tout un tas de développeurs. Nous vous parlions encore la semaine dernière de combien Guillaume Broche, créateur de Clair Obscur, avait été nourri par les Final Fantasy dans son enfance. On devine qu'il en va de même Yahya Danboos, un solo dev' qui planche actuellement sur un jeu croisement de Kingdom Hearts et des FF.

Ce jeu, c'est Luminous Nights, un « jeu entre aventure et action-RPG inspiré par Kingdom Hearts, Final Fantasy, Undertal et tant d'autres jeux, anime et films ». Un beau programme en somme, qui se dévoile déjà en images. Le développeur a en effet partagé un extrait vidéo qui nous donne une idée du résultat à venir. De nombreux assets sont voués à évoluer d'après les confessions de Yahya. Mais on ressent vraiment l'inspiration KH dans les mouvements, le flow et même l'interface. Sans compter les derniers détails confirmés :

Une aventure inspirée des contes arabes

De sombres créatures à affronter appelées afreets

Une Fée compagnon qui se transforme en épée pour les combats

Plusieurs outfits pour un héros personnalisable

Dans Luminous Nights, nous jouerons Faris, « un jeune garçon vivant dans une ville moderne avant d'être soudainement transporté dans un autre monde ». Ce monde, c'est celui de Noor City, « une ville animée, remplie de bazars, de marchés, de savoir, de mystères, de secrets cachés et de danger ». Bien sûr, pas de classiques Disney comme dans Kingdom Hearts ici. On sera plutôt sur une ambiance Mille et une nuits en fin de compte.

Ainsi, les amateurs des Kingdom Hearts de la PS2 devraient trouver en Luminous Nights une expérience qui fleure bon les débuts de la saga dans son esprit. Le jeu indé sera produit à l'aide d'une campagne de financement participatif, sur Kickstarter. Vous pourrez alors soutenir financièrement le projet et recevoir des contreparties en remerciement. Enfin, une démo d'essai devrait prochainement être disponible.