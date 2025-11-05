Ce qui fait la force du jeu vidéo, c’est irrémédiablement sa capacité à proposer toutes sortes d’expériences destinées à différents publics. Et des jeux comme Love and Deepspace sont alors là pour le prouver. Car ce dernier ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit en réalité d’un jeu bien plus populaire qu’on ne l’imagine. Développé par Papergames et édité par Infold Games, le titre compte en effet plus de 50 millions de joueurs à travers le monde, où il est disponible sur iOS et Android. Des joueurs qui cherchent aujourd’hui plus que jamais à faire entendre leur voix.

Love and Deepspace au cœur d'une polémique

Et pour cause, alors que nous approchons doucement mais sûrement du deuxième anniversaire de Love and Deepspace, il apparaît que l’un des problèmes remontés par la communauté depuis le début demeure sans réponse de la part du studio. Il ne s’agit pourtant pas d’un problème qui devrait être pris à la légère. Car alors que le titre de Papergames offre l’opportunité aux joueurs de créer leur propre personnage, le fait est que ceux qui optent pour les teints de peau les plus foncés voient tout simplement leur héros disparaître dans certaines cinématiques.

Pas au sens littéral, bien sûr, mais plutôt dans le sens où de nombreux problèmes d’éclairage viennent ponctuer Love and Deepspace, ce qui peut être à l’origine de situations des plus étranges. Sur les réseaux sociaux, de nombreux posts témoignent d’ailleurs de ce phénomène, qui reste pourtant aujourd’hui encore totalement ignoré par les développeurs du jeu. De quoi mener, auprès de certains joueurs, à des allégations de racisme donc, ou en tout cas à une dénonciation du manque cruel de respect envers une partie de la communauté.

Des accusations dont se défend toutefois naturellement l’éditeur de Love and Deespace auprès d’IGN, qui a souhaité l'interroger à ce sujet : « Chez Infold Games, nous avons toujours pensé que nos jeux étaient façonnés en collaboration avec les joueurs qui les aiment. Les commentaires, les discussions et la passion créative de la communauté sont ce qui permet à Love and Deepspace d’évoluer et de rester vivant », assure notamment le représentant de la compagnie, avant d’affirmer qu’ils avaient « pris connaissance des conversations » autour du jeu.

Les joueurs commencent à perdre patience

« Chaque commentaire, qu’il porte sur les visuels, la narration ou la représentation, nous aide à mieux comprendre comment notre travail trouve écho dans différentes cultures et perspectives. Love and Deepspace est, par essence, un monde partagé d’émotions et d’imagination. Nous espérons continuer à le construire main dans la main avec nos joueurs, en apprenant et en nous améliorant ensemble au fil du temps ». Cela veut-il dire qu’une mise à jour sera enfin déployée à cet effet ? On l’ignore. Mais au moins, une chose est sûre : le message est bel et bien passé.

Car le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après des mois de plaintes de la part de la communauté, beaucoup de joueurs de Love and Deepspace commençaient à perdre espoir. Ce qui est, paradoxalement, plus que contreproductif pour un jeu otome, dont l’objectif est justement de permettre aux joueurs de vivre toutes sortes d’histoires d’amour avec les personnages qui l’entourent. Espérons, donc, que tout cela connaîtra une fin plus favorable, tant pour les joueurs de Love and Deepspace que pour ses créateurs.

Source : IGN