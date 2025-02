Après une première annonce en 2016, l'action-RPG chinois Lost Soul Aside mêlant FF et DMC profite enfin du State of Play pour donner une date de sortie plus précise.

Cela fait en effet neuf ans qu'on a pour la première fois entendu parler de Lost Soul Aside, développé par le studio chinois UltiZeroGames. Ses prémices se montraient en tout cas prometteurs, en tirant des inspirations d'illustres franchises comme Final Fantasy ou Devil May Cry. Un cocktail détonnant qui devait aux dernières nouvelles sortir sur PC et PS5 courant 2025. C'est au travers du premier State of Play de l'année qu'on connaît enfin sa date de sortie précise, avec un trailer qui met bien les choses en forme.

Lost Soul Aside arrive enfin au bout du tunnel pendant le State of Play

Après la marquante sortie de Black Myth Wukong en août 2024, les gros jeux chinois vont continuer à déferler dans les mois et années à venir. Tel est notamment le cas du très surveillé Phantom Blade Zero, qui n'arrivera cependant pas avant l'automne 2026. Cette année, la PS5 accueillera cependant deux titres chinois intrigants, en la personne de Ballad of Antara et, ce qui nous intéresse directement ici : Lost Soul Aside. Celui-ci se pare notamment enfin d'une date de sortie précise sur PC et PS5 : le 30 mai 2025.

Le titre revient donc définitivement de très loin, et s'illustre dans le cadre du premier State of Play de l'année dans un trailer à la hauteur de ses intéressantes promesses. À savoir un Action-RPG doté d'une belle plastique, avec des influences évidentes dans la direction artistique et l'univers du côté de Final Fantasy, et de Devil May Cry s'agissant du gameplay. Sur ce terrain, on a en effet droit dans Lost Soul Aside à des combats aussi spectaculaires que stylés, avec une belle panoplie de coups variés.

La PS5 se pare ainsi d'une autre exclusivité chinoise prometteuse issue de l'Empire du Milieu. Il faudra cependant attendre de voir si toute l'aventure sera du même acabit. Pour cela, rendez-vous donc dans deux petits mois.

Source : PlayStation sur YouTube