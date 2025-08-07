Né d'un partenariat qui pourrait être très porteur pour le titre, Lost Soul Aside a une très bonne nouvelle à partager avec toutes celles et ceux qui l'attendent.

Sony Interactive Entertainment a placé ses billes sur un titre qui se montre déjà prometteur par ses premiers trailers. Du nom de Lost Soul Aside, il s'agit d'une future exclusivité console PS5, prévue également sur PC, qui sortira à la fin du mois. Justement, avant ce lancement très attendu, le studio derrière le projet a une grosse annonce à faire. Ça sent donc très bon pour cette arrivée prochaine !

Lost Soul Aside prépare sa sortie sur PS5 et PC

Le jeu Lost Soul Aside peut voir le jour grâce à une initiative particulière : le China Hero Project. Il s'agit, pour résumer, d'un incubateur visant à aider au financement de jeux par exemple. Ainsi, le studio Ultizero games a pu présenter son projet ambitieux, au croisement de Bayonetta et Devil May Cry. L'idée a tout de suite tapé dans l'œil de Sony Interactive Entertainment, qui s'est positionné comme éditeur, s'octroyant par le même coup l'exclusivité console sur PS5.

C'est ainsi qu'après 9 ans de développement, Lost Soul Aside va enfin aboutir. Après quelques remous et changement, notamment dans le calendrier mais aussi le hardware, Ultizero touche au but. Bien qu'il ait finalement fait l'impasse sur la PS4, le studio a pu se concentrer sur le développement pour la PS5. Ainsi, ce sera la prochaine grosse sortie sur la console de Sony juste avant la rentrée, puisque le jeu sera disponible le 29 août prochain.

D'ailleurs, le studio voulait partager une très bonne nouvelle juste avant la date butoir. Dans un communiqué partagé via WeChat, Ultizero confirme que le développement de Lost Soul Aside est bien terminé. Le jeu est donc officiellement passé Gold, comme on dit dans le métier ! Cela laisse donc le temps pour assurer l'arrivée en bonne et due forme de la prochaine exclu PS5. Comme indiqué par l'équipe elle-même, celle-ci se concentre à présent sur « l'optimisation finale et les tests pour assurer sur chaque médium l'expérience de jeu la plus harmonieuse possible ».

© Ultizero Games.