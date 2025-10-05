À l’occasion de son passage au Tokyo Game Show 2025, Phil Spencer est revenu sur une liste de jeux cultes dont le retour est extrêmement demandé par la communauté Xbox.

Difficile de dire le contraire : pour Xbox, les prochains mois risquent d’être plus déterminants que jamais. En effet, à quelques mois de la fin de cette année 2025, on ne peut pas dire que le bilan soit très positif pour la firme de Redmond, qui n’a cessé d’entamer la confiance de son public au cours des derniers mois. Et les réactions à l’annonce des hausses du prix du Game Pass, notamment, peuvent en témoigner. Néanmoins, fidèle à lui-même, Phil Spencer n’hésite pas à donner aux fans ce qu’il sait faire de mieux : de l’espoir.

Lost Odyssey, Blue Dragon… Ces jeux cultes très demandés par les fans de Xbox

À l’occasion de la présence de Xbox au Tokyo Game Show 2025, l’homme à la tête de Microsoft Gaming a en effet eu l’opportunité de s’entretenir pendant de longues minutes avec l’équipe d’IGN Japon. L'occasion pour lui de revenir, entre autres, sur l’annonce de Forza Horizon 6, mais également sur la sortie prochaine des ROG Xbox Ally, dont le prix n’a pas non plus manqué de faire réagir. Le plus intéressant, toutefois, reste sans aucun doute le passage où il a évoqué d’anciennes franchises aujourd’hui disparues.

Et pour cause, à en croire les propos de Phil Spencer, des jeux comme Lost Odyssey, Blue Dragon, Crimson Skies ou encore MechAssault font actuellement partie des retours les plus demandés par les fans. Et le fait qu’il ait pris le temps de les mentionner montre que Xbox a parfaitement conscience des demandes de la communauté, ce qui pourrait d’une certaine manière nourrir l’espoir de les revoir un jour. Mais attention toutefois car comme le note Jez Corden de Windows Central, il se pourrait que cela soit plus difficile à dire qu’à faire.

En cause notamment, le fait que Xbox ne possède pas pleinement les droits de franchises comme Crimson Skies ou MechAssault, ce qui pourrait limiter son champ d’action. « Lost Odyssey et Blue Dragon sont sans doute de bien meilleurs candidats pour un revival, qu’il s’agisse d’un remaster, d’un remake ou même de suites » précise cependant le journaliste. « Microsoft s’est naturellement davantage investi dans le Japon ces derniers temps, et le retour de Mistwalker pour explorer ces franchises à nouveau serait une formidable opportunité ».

Phil Spencer

L’espoir est un vilain défaut

Donc oui, Phil Spencer a peut-être conscience que les retours de Lost Odyssey, Blue Dragon, Crimson Skies et MechAssault sont très demandés, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut s’attendre à les revoir de sitôt. Ou en tout cas, il est sans doute beaucoup plus sage de ne pas trop compter dessus. Cela étant dit, il s’agirait assurément d’un bon moyen pour Xbox de redorer un peu son image auprès de la communauté, après une succession de décisions jugées anti-consommateurs… Surtout si l'on parle d'un retour de Lost Odyssey, pépite n'ayant pas été jugée à sa juste valeur lors de sa sortie.

Source : Windows Central