Lost Ark est un très grand succès, il en résulte des files d'attente surtout pour les joueurs européens qui sont assez abominables. Et cela malgré les 3 semaines qui sont écoulées depuis. Les développeurs ont donc voulu communiquer avec la communauté sur le sujet :

Nous savons que les temps d’attente pour jouer dans la région Europe centrale restent longs, mais comme nous l’avons expliqué précédemment, nous ne pouvons malheureusement pas augmenter le nombre de personnes pouvant être accueillies par chaque serveur. Il nous est également impossible d’ajouter des serveurs en raison de la complexité des systèmes du jeu et de leurs interactions. Nous nous concentrerons donc plutôt sur l’amélioration de la santé et de la stabilité du jeu dans la région Europe centrale afin de garantir la meilleure expérience de jeu possible aux joueuses et aux joueurs.

Si vous songez à transférer votre personnage vers les serveurs Europe Ouest, mais craignez de perdre vos drops Twitch, nous avons le plaisir de vous informer que toutes les personnes les ayant récupérés sur les serveurs d’Europe centrale avant le 8 mars à 9 h H recevront un second exemplaire des objets qu’elles avaient récupérés (cela inclut le coffre de chapeau de papier d'Archésia, le coffre de familier Helgaia, la monture d'or Neugier et le coffre de familier Saphia) sur les serveurs d’Europe Ouest lorsqu’elles se connecteront dans la région à la suite de la prochaine opération de maintenance après le 8 mars. Nous espérons que cela rendra la décision de changer de serveur plus attractive !

Comme toujours, nous vous remercions de votre patience pendant que nous aidons Archésia à atteindre son plein potentiel pour vous.