Les amateurs et fans de MMORPG savent que les bots sont une véritable plaie. On se souvient des heures de gloire de Guild Wars où il n'était pas possible de faire un seul pas sans voir un énergumène proposer des pièces d'or contre la monnaie IRL. Hélas Lost Ark est en train de subir de plein fouet son succès.

L'attaque des bots

Depuis sa sortie et le succès qui en découle, les canaux de discussion publique sont pollués par des bots. Ceux-ci invitent les joueurs à acheter de l'or contre des euros ou des dollars. Même si le jeu propose des filtres et des méthodes anti-spam, les petits malins trouvent toujours des solutions de contournements, en remplaçant par exemple les "www" des adresses internet par "vvv".

Une annonce officielle de la part des développeurs de Lost Ark

Conscient de cette pollution, les développeurs se sont exprimés publiquement sur les forums :

Spams des vendeurs de pièces d’or

Nous savons également qu’il y a de plus en plus de vendeurs de pièces d’or dans les discussions. Nous exécutons fréquemment des scripts pour les bannir. Nous œuvrons activement à l’amélioration de nos outils de modération dans le jeu. Nous continuerons à surveiller la situation, à bannir ces personnes et à agir le cas échéant.

Vous pouvez créer un nouvel onglet de discussion en cliquant sur l’icône « + » de la fenêtre de discussion et en sélectionnant les types de discussion que vous voulez inclure ou exclure le temps que nous trouvions une solution plus permanente aux messages indésirables dans les discussions. Cela vous permettra de cacher la discussion de zone.

Il faut dire des topics longs comme le bras s'enchainent sur le net à ce sujet. Difficile de passer à coté de l'information.