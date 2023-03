Lords of the Fallen impressionne et nous en met plein les mirettes sous Unreal Engine 5. Ça s'annonce démentiel.

Après une première tentative en demi-teinte, Lords of the Fallen reviendra prochainement sur consoles et PC. Le souls-like a profité de la dernière conférence d’Epic pour se montrer une nouvelle fois. Ou plutôt, nous montrer comment il compte nous en mettre plein la vue en utilisant l’Unreal Engine 5. Et ça s’annonce très impressionnant.

Lords of the Fallen nous en met plein la vue sous Unreal Engine 5

L’Unreal Engine 5 est un outil extrêmement puissant. Non seulement il facilite la vie des développeurs, mais en prime il leur permet de peaufiner leurs modèles avec une précision folle. Dans le cas de Lords of the Fallen, l’Unreal Engine 5 est mis à profit sur de très nombreux points. La gestion de la lumière par exemple, profite d’un rendu extrêmement réaliste, tandis que les décors et les personnages fourmillent de détails.

Mais le jeu va encore plus loin et profitera de la puissance de L’Unreal Engine pour proposer deux univers imbriqués l’un dans l’autre. Le studio affirme avoir développé des widgets pour permettre à ses artistes de créer simultanément les deux univers afin qu’ils puissent former un tout cohérent.

Un concurrent sérieux d'Elden Ring ? En tout cas il s'en inspire

Côté joueur, il sera possible de voyager d’un monde à l’autre en temps réel à l’aide d’une lanterne. Cette dernière sera d’une importance capitale tout au long du jeu tout comme les deux mondes, Axiom, l’univers « principal », et Umbral, le monde parallèle bien plus sombre et horrifique.

Le jeu se veut être un open world interconnecté à la manière d’un Elden Ring. Les développeurs ont d’ailleurs avoué que Lords of the Fallen s’en rapprocherait beaucoup en termes de level design. On est donc en droit d’espérer un univers gigantesque et tentaculaire bourré de secrets. Mais cela reste encore à voir puisque FromSoftware a mis la barre très haute avec son GOTY 2022. Ce dernier aura d'ailleurs prochainement le droit à un gros DLC, et même à un petit frère, puisqu'un nouveau jeu a été confirmé, bien que l'on ne sache pas encore de quoi il s'agit exactement.

Dans tous les cas, Lords of the Fallen compte frapper fort. La franchise avait déjà fait un pas en 2014, mais le soft, bien qu'honnête, n'avait pas rencontré le succès escompter. Espérons que ce come-back change la donne cette fois.

Lords of the Fallen est attendu sur PS5 Xbox Series et PC dans le courant de l’année sans date précise pour le moment.