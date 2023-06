Véritable sensation à chaque fois qu’il se montre, Lords of the Fallen est revenu lors du Summer Game Fest 2023 pour nous montrer ce qu’il a dans le ventre. Elden Ring a du souci à se faire ? C’est à voir.

Taillé pour être un concurrent sérieux à Elden ring, qui aura quant à lui le droit à un très, très, gros DLC prochainement, Lords of the Fallen promet une aventure dantesque dans un monde ouvert riche et surtout titanesque. Loin de vouloir faire comme le titre désormais culte de Fromsoftware, le jeu proposera aux joueurs de voyager entre deux mondes, l’un physique, l'autre plongé dans les ténèbres. Un concept très intéressant.

Lords of the Fallen cherche à bousculer Elden Ring sur son propre terrain

Il reste encore beaucoup de zones d’ombre concernant ce Lords of the Fallen, mais il s’annonce plus que prometteur, bien loin de ce que proposait le premier épisode en tout cas.

Déjà, il est bien plus ambitieux. Le monde troquera les couloirs du premier opus pour des zones plus ouvertes et labyrinthiques que jamais. Le voyage entre les deux mondes promet ici aussi de très grandes choses.

Mais c’est aussi le bestiaire, bien plus torturé qu'auparavant, et la direction artistique générale qui semble davantage piocher dans l’horreur, là où le premier opus se contente de rester dans un format fantastique assez classique finalement.

En bref, ce Lord of the Fallen pourrait bien surprendre et se présenter comme un adversaire sérieux face aux ténors du genre. La bande-annonce partagé lors du Futur Game Show 2023 de Gameradar, diffusé pendant le Summer Game Fest 2023, nous en a une nouvelle fois mis plein les mirettes. Boss démesurés, environnements qui changent en temps réel, exploration et phase de plateforme qui se jouent de la verticalité, combats brutaux... c'est très prometteur vu d'ici, et aussi très inspiré des œuvres de FromSoftware. Les fans du genre devraient surveiller ça de très près. Il faudra toutefois encore attendre un peu avant de pouvoir y jouer puisque Lords of the Fallen est attendu pour le 13 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Encore quelques mois de patience donc.